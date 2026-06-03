Vì sao Mỹ nhắm mục tiêu vào đảo Qeshm của Iran?

Đảo Qeshm. (Ảnh: Gallo Images)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố thêm thông tin chi tiết về các cuộc tấn công đêm ngày 2, rạng sáng 3/6 trên Vịnh Ba Tư.

“Đêm qua, quân đội Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz bằng một vật thể bay, gây hư hại cho phòng máy của con tàu”, tuyên bố cho biết.

“Để đáp trả hành động này, một tàu của Mỹ - Israel có tên Panaya đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa do Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran phóng”.

Quân đội Mỹ sau đó đã nhắm mục tiêu vào một tháp liên lạc của quân đội Iran trên đảo Qeshm.

“Lực lượng Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ đặt tại một quốc gia trong khu vực, cũng như nhằm vào trụ sở của Hạm đội 5 Mỹ”, tuyên bố nói thêm.

“Trước đây chúng tôi đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng quyết liệt hơn, và chúng tôi đã hành động phù hợp. Những phản ứng này cần được xem như một bài học. Chúng tôi nhắc lại rằng Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho việc phá vỡ an ninh của eo biển Hormuz”.

Tâm điểm của các diễn biến mới là đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất Vịnh Ba Tư với diện tích khoảng 1.445 km². Nơi đây không chỉ nổi tiếng với Công viên địa chất được UNESCO công nhận mà còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt khi kiểm soát cửa ngõ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Địa hình độc đáo và cơ sở hạ tầng được phòng thủ kiên cố của hòn đảo khiến nơi đây trở thành mục tiêu chính của quân đội Mỹ.

Trên thực tế, Qeshm đóng vai trò như một “tàu sân bay” không thể chìm của Iran.

Mạng lưới ngầm và các hang động ngoằn ngoèo trên đảo giúp Iran che giấu các trận địa tên lửa và các tàu tấn công nhanh, với mục tiêu rõ ràng là kiểm soát hoặc ngăn chặn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Chính vì vậy, Qeshm được giới quan sát đánh giá là một mắt xích quan trọng trong cuộc cạnh tranh chiến lược liên quan đến an ninh năng lượng tại Trung Đông.