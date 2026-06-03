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Iran 'càn quét' sân bay Kuwait bằng UAV và tên lửa

| | Tài chính quốc tế

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran nhắm vào Sân bay Quốc tế của Kuwait gây thương vong và buộc chuyển hướng các chuyến bay.

Theo báo cáo từ Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA) Kuwait, vụ tấn công gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" cho tòa nhà số 1 của Sân bay Quốc tế Kuwait. Vụ tấn công cũng làm "một số người bị thương", những người này đã được chăm sóc y tế.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết 2 tên lửa của Iran phóng về hướng Kuwait nhưng bị bắn trượt hoặc vỡ vụn trên đường bay, trong khi 3 tên lửa khác phóng vào Bahrain bị đánh chặn. Theo hãng tin KUNA, các chuyến bay và hoạt động hàng không tại Kuwait bị đình chỉ sau vụ tấn công.

Iran 'càn quét' sân bay Kuwait bằng UAV và tên lửa- Ảnh 1.

Cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Bahrain xác nhận thêm hệ thống phòng không của nước này đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa cùng "một số" máy bay không người lái, đồng thời lên án cuộc tấn công của Iran vào khu vực.

"Iran tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận thù địch có hệ thống thông qua cuộc tấn công tàn bạo bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào mục tiêu dân sự tại Bahrain", Bộ Tư lệnh Quân đội Iran thông báo.

Thông báo cho biết thêm “tất cả vũ khí và đơn vị của họ đều đang ở mức độ sẵn sàng và chuẩn bị phòng thủ cao nhất”, đồng thời cảnh báo người dân không được chạm vào hoặc đến gần những “vật thể lạ hoặc đáng ngờ”.

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực nhưng tất cả đều không trúng mục tiêu. Lực lượng Mỹ cũng tiến hành cuộc tấn công vào đảo Qeshm để đáp trả nỗ lực tấn công của Iran và đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái của Iran.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2. Tehran đáp trả bằng cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ thế giới .

Trong hành động mới nhất, lực lượng quân sự Mỹ sử dụng tên lửa Hellfire tấn công tàu chở dầu Lexie đang trên đường đến một cảng của Iran mà không có hàng hóa.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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