Mỹ nói tất cả tên lửa Iran "không trúng mục tiêu", Kuwait thông báo "hư hại nghiêm trọng"

Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ cũng "đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran".

Theo kênh Al Jazeera, CENTCOM cho hay các cuộc không kích của họ diễn ra trong bối cảnh Iran phóng một số tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực nhưng "tất cả đều không trúng mục tiêu dự kiến".

Lực lượng Mỹ cũng "đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Ảnh: CENTCOM

Theo CENTCOM, hai tên lửa của Iran bắn vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay và 3 tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức.

Tuy nhiên, hãng tin AP đưa tin Kuwait thông báo đã đình chỉ các chuyến bay thương mại hôm 3-6, sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đánh trúng sân bay của nước này, làm bị thương một số người.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al-Otaibi, cho biết “một số máy bay không người lái thù địch” đã nhắm vào nhà ga hành khách của Sân bay Quốc tế Kuwait, gây hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà và làm “một số người bị thương”.

Sân bay này vừa mở cửa trở lại vào ngày 1-6 sau thời gian đóng cửa vì cuộc chiến với Iran.

Trước đó, Kuwait kích hoạt hệ thống phòng không khi Iran tấn công hai căn cứ lớn của Mỹ ở nước này. Còi báo động vang lên tại nhiều khu vực.

Bộ Nội vụ Bahrain cùng ngày cho biết còi báo động đã được kích hoạt và giới chức kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm cả Kuwait, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc xung đột Trung Đông.

CENTCOM nhấn mạnh không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong đụng độ ngày 3-6.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã đánh trúng sở chỉ huy hạm đội 5, một căn cứ không quân và các trực thăng của Mỹ tại một quốc gia trong khu vực bằng tên lửa và máy bay không người lái. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Washington tấn công tháp thông tin của IRGC ở phía Nam đảo Qeshm.

Hải quân IRGC cũng nhắm mục tiêu vào tàu hàng Panaya bằng tên lửa để phản ứng vụ Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz. CENTCOM cũng đã đăng tải một video cho thấy cuộc tấn công tên lửa vào tàu chở dầu Iran.