Đồng yên lại thủng mốc quan trọng, gói kích thích 73 tỷ USD của Nhật Bản như "tan vào hư vô"

Trong phiên giao dịch sáng ngày 3/6 tại châu Á, đồng yên giảm xuống mức 160 yên đổi 1 USD, tương đương với mức của ngày 30/4. Tại thời điểm đó, chính phủ và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã can thiệp bằng gói kích thích trị giá 11,7 nghìn tỷ yên (73,14 tỷ USD), đẩy đồng nội tệ lên mức 155,5 yên đổi 1 USD. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, đồng tiền này lại mất giá, xóa sạch mức tăng đạt được sau can thiệp trước đó.

Xung đột tại vùng Vịnh leo thang trở lại làm gia tăng nhu cầu đối với USD – đồng tiền được xem như tài sản trú ẩn an tòan.

Chiến lược gia trưởng về ngoại hối Hirofumi Suzuki tại SMBC cho biết giá dầu thô tăng thúc đẩy việc bán yên, mua USD. Vì giá dầu tăng làm dấy lên suy đoán rằng quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản sẽ ghi nhận thâm hụt thương mại lớn. Điều này thúc đẩy việc bán yên, mua USD.

Ngoài ra, giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát ở Mỹ, khiến thị trường không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất. Chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản cũng đang thúc đẩy việc bán yên.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết các nhà chức trách sẵn sàng đưa ra phản ứng phù hợp về vấn đề ngoại hối khi cần thiết.

Theo Reuters, Nikkei Asia