Bão Jangmi đổ bộ Nhật Bản: 16 người bị thương, 400. 000 người sơ tán

Bão nhiệt đới Jangmi đã khiến 16 người bị thương và làm mất điện tại hàng chục nghìn hộ gia đình ở khu vực tây nam Nhật Bản, buộc gần 400.000 người phải sơ tán và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy khi cơn bão tiếp tục tiến vào đất liền.

Trước đó, Jangmi từng mạnh lên thành bão và quét qua đảo cận nhiệt đới Okinawa trong ngày 1/6 trước khi di chuyển theo hướng bắc về phía đảo Kyushu, đảo chính nằm ở cực nam Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã cảnh báo về nguy cơ sóng lớn, lở đất và ngập lụt khi cơn bão tiếp tục di chuyển lên phía bắc.

Cảnh tượng đáng sợ tại Nhật Bản khi bão Jangmi đổ bộ

Theo đoạn video ghi lại hình ảnh khi cơn bão đổ bộ, có thể thấy những con sóng dâng cao dữ dội, tạo bọt trắng xóa trên biển. Bầu trời phía trên bao phủ bởi lớp mây bão xám xịt.

Tính đến sáng 2/6, khoảng 17.000 hộ gia đình tại Okinawa và hơn 30.000 hộ ở tỉnh Kagoshima rơi vào tình trạng mất điện.

Theo JMA, vào khoảng giữa trưa 2/6, tâm bão nằm cách đảo Yakushima thuộc tỉnh Kagoshima khoảng 140 km về phía tây tây nam. Bão di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, áp suất trung tâm 975 hPa, sức gió duy trì tối đa khoảng 90 km/h và gió giật lên tới 126 km/h.

Chính quyền thành phố Miyazaki trên đảo Kyushu đã phát cảnh báo sơ tán đối với toàn bộ dân số khoảng 390.000 người.

Đài truyền hình NHK cho biết các trường hợp bị thương tại Okinawa chủ yếu do vật thể bị gió cuốn va vào ô tô hoặc do người dân bị gió mạnh quật ngã. Một cây cao khoảng 10 m cũng đã bị bật gốc do ảnh hưởng của bão.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cảnh báo hệ thống giao thông công cộng tại Tokyo và các khu vực lân cận có thể bị gián đoạn trong ngày 3/6 khi bão tiếp cận.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo mưa lớn và ngập lụt đối với nhiều khu vực ven biển ở miền nam và miền trung Nhật Bản. Hơn một nửa lãnh thổ nước này hiện vẫn nằm trong vùng cảnh báo mưa lớn và dông sét.

“Những người đang sinh sống tại các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão cần theo dõi sát các thông báo sơ tán từ chính quyền địa phương và chủ động sơ tán sớm nếu cần thiết”, ông Kihara nói tại cuộc họp báo.

Ảnh: AFP

Ông cũng kêu gọi người dân tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng.

Hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines đã hủy tổng cộng khoảng 600 chuyến bay dự kiến khai thác từ ngày 1 đến 3/6. Nhiều chuyến bay đến và đi từ Kyushu cùng đảo Shikoku được dự báo sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Các nhà khí tượng dự báo lượng mưa tại những khu vực chịu tác động của bão có thể đạt từ 200 đến 300 mm. Các vùng phía tây Nhật Bản như Shikoku và Kansai có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 300 mm trước trưa 3/6, trong khi khu vực miền trung gồm Tokai và Kanto có thể đón khoảng 200 mm mưa.

Trước đó, cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân chuẩn bị ứng phó với gió giật mạnh, sóng lớn, lở đất, ngập lụt và nguy cơ nước sông dâng cao tràn bờ.

Theo dự báo, Jangmi sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc dọc bờ biển Thái Bình Dương trong ngày 3/6 trước khi suy yếu dần.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng điều phối thông tin tại Trung tâm Quản lý thiên tai thuộc Nội các để phối hợp với chính quyền địa phương, chia sẻ thông tin về công tác sơ tán cũng như các bản tin dự báo thời tiết mới nhất.

Nguồn: The Independent