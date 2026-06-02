Bão Jangmi mang theo mưa lớn, gió mạnh tiến vào Nhật Bản

Ảnh vệ tinh về cơn bão nhiệt đới Jangmi (Ảnh: Jiji)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Jangmi dự kiến sẽ tiến gần nhất đến tỉnh Okinawa vào tối 1/6 (theo giờ địa phương) và đến vùng Amami vào sáng 2/6, trước khi di chuyển về phía Đông Bắc và tiếp cận các vùng Kyushu, Shikoku, Kinki, Tokai và Kanto-Koshin cho đến ngày 3/6. Hàng trăm chuyến bay và chuyến phà tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã bị hủy trong ngày 1/6.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo về gió mạnh, sóng lớn, triều cường, sạt lở đất, lũ lụt ở các khu vực trũng thấp và mực nước sông dâng cao hoặc tràn bờ ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến 16h ngày 1/6, bão Jangmi nằm cách thành phố Naha 90 km về phía Nam - Tây Nam và đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ 20 km/h, áp suất trung tâm là 975 hectopascal, sức gió duy trì gần tâm bão lên đến 30 mét/giây và gió giật lên đến 45 mét/giây.

Bão Jangmi được dự báo sẽ gây mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn tại khu vực Tây Nam Nhật Bản, với sức gió lên tới 160 km/h. Sân bay Naha - cửa ngõ quốc tế và nội địa chính của tỉnh Okinawa - đã đóng cửa trong ngày 1/6. Nhiều chuyến phà bị hủy bỏ, hơn 7.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

Nhà chức trách địa phương đã kêu gọi người dân và du khách theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch đi lại.

Dự báo các đám mây mưa hoạt động mạnh liên quan đến bão nhiệt đới sẽ lan rộng chủ yếu dọc theo bờ biển Thái Bình Dương từ Kyushu đến Kanto, mang theo nguy cơ mưa rất lớn, có thể nhanh chóng gây ngập lụt đường sá. Theo Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản, lượng mưa có thể đặc biệt lớn trên các sườn dốc hướng về phía Đông Nam do ảnh hưởng của một khối khí lạnh kéo dài về phía Đông Bắc từ bão Jangmi.

Tại Kyushu, bão Jangmi dự kiến sẽ tiến gần nhất đến các khu vực phía Nam vào chiều 2/6. Các tuyến đường có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất từ khoảng trưa 2/6 đến trưa 3/6. Mưa xối xả có thể xảy ra, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, trong khi gió mạnh tới mức lật đổ xe tải có khả năng diễn ra ở một số khu vực.

Tại vùng Chugoku và Shikoku, dự kiến sẽ có mưa lớn gián đoạn từ đêm 2/6 đến sáng 3/6, với phía Thái Bình Dương của Shikoku có nguy cơ mưa lớn đặc biệt dữ dội. Kinki và Tokai cũng dự kiến sẽ có mưa lớn và gió mạnh từ đêm 2/6 đến ngày 3/6, với khả năng gián đoạn giao thông trong giờ cao điểm sáng 3/6 và kéo dài đến chiều cùng ngày.

Tại khu vực Kanto, bão Jangmi được dự báo sẽ tiến gần nhất vào khoảng trưa 3/6. Mưa và gió có thể mạnh lên từ sáng sớm, đặc biệt là ở các khu vực phía Nam, khiến đường sá có khả năng bị ảnh hưởng từ cuối buổi sáng và tình trạng gián đoạn có thể kéo dài đến ngày 4/6.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru hôm 1/6 cho biết chính phủ nước này đã thành lập một văn phòng liên lạc tại trung tâm quản lý thiên tai của nội các và đang phối hợp với chính quyền địa phương để chia sẻ thông tin sơ tán và tình hình thời tiết.

Ông Kihara Minoru kêu gọi người dân ở các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng bởi bão Jangmi theo dõi thông tin sơ tán và hành động sớm để bảo vệ bản thân. "Theo hệ thống cảnh báo thiên tai 5 cấp mới của Nhật Bản được giới thiệu vào ngày 29/5, người dân ở các khu vực nguy hiểm nên sơ tán khi có cảnh báo mưa lớn tương đương cấp 4" - ông nói.












