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'Warren Buffett đã sai'

| | Tài chính quốc tế

'Warren Buffett đã sai'

Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng "Cha giàu, cha nghèo", đã đăng một bài trên mạng xã hội X để phản biện những bình luận cũ của huyền thoại Warren Buffett về Bitcoin.

Nhà tiên tri xứ Omaha cho rằng tiền số là một loại tài sản đầu tư chứ không phải là đầu tư. Buffett cảnh báo mối nguy hiểm rình rập khi thị trường tích lũy quá nhiều tài sản này.

Những nhận xét của Buffett về Bitcoin được đưa ra nhiều năm trước. Nhưng chúng vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi giới đầu tư thảo luận về tài sản này.

Trong đó, Robert Kiyosaki cho rằng các tài sản truyền thống cũng không an toàn 100% và sẽ có lúc sụp đổ. Thực tế là cổ phiếu cũng có những giai đoạn dài giảm giá sâu. Bất động sản cũng có chu kỳ đảo chiều nhanh chóng. Thậm chí trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm khi các nhà đầu tư nước ngoài điều chỉnh sổ sách.

Chính tập đoàn Berkshire Hathaway mà Warren Buffett giữ cương vị chủ tịch cũng có giai đoạn bán ròng cổ phiếu trong nhiều quý liên tiếp. Công ty này đã tích lũy lượng tiền mặt khổng lồ.

Điểm thứ hai mà tác giả Robert Kiyosaki chỉ ra đó là độ khan hiếm của Bitcoin tương tự như vàng và bạc. Đối với tiền mặt, chính phủ có thể tăng nguồn cung khi cần, trong khi Bitcoin chỉ giới hạn ở mức 21 triệu Bitcoin.

Chính vì nguồn cung có giới hạn, Kiyosaki coi Bitcoin tương đương như vàng và bạc vật chất, những loại tài sản được định giá bằng độ klhan hiếm chứ không phải bởi các quyết định chính sách.

Kết thúc lập luận, Kiyosaki cho rằng mỗi nhà đầu tư có cách quản lý rủi ro khác nhau. Đối với ông, điều đó có nghĩa là nắm giữ những loại tài sản không thể sản xuất ra thêm. Đó là lý do vì sao Bitcoin vẫn nằm trong danh mục đầu tư của ông.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo thông tin, không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

Theo Binance

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Khánh Linh

An Ninh Tiền Tệ

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