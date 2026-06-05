Nắng nóng gay gắt ở Trung Quốc: Trời đổ mưa nhưng mặt đường chưa kịp ướt đã khô

Theo Guancha, dãy Himalaya đã trở thành "ngọn núi thiêng" trên không gian mạng Trung Quốc.

Đầu mùa hè, tình trạng nắng nóng cực đoan ở Ấn Độ liên tục xuất hiện trong các chủ đề thịnh hành trên nhiều nền tảng. Cuộc sống của người dân nước này dưới cái nóng gay gắt khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nhìn sang phía bên kia dãy Himalaya, nơi nhiệt độ ở Ấn Độ cao đến mức bản đồ thời tiết chuyển sang màu đỏ và đen, cư dân mạng Trung Quốc đồng loạt bày tỏ sự biết ơn đối với dãy núi cổ kính và bí ẩn này.

Nhờ khả năng chặn các luồng khí nóng từ Ấn Độ Dương, Himalaya được ví như một hệ thống điều hòa không khí tự nhiên phục vụ 1,4 tỷ người Trung Quốc, trong khi Ấn Độ ở phía bên kia giống như "dàn nóng" của hệ thống đó.

Ấn Độ năm nào cũng trải qua các đợt nắng nóng, nhưng năm nay thời tiết cực đoan xuất hiện sớm hơn thường lệ.

Dữ liệu công bố ngày 22/5 cho thấy 97 trong số 100 thành phố nóng nhất thế giới nằm ở Ấn Độ.

Nhiều sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Ấn Độ đã quyết định trở về nước sau nửa tháng chịu đựng nắng nóng kéo dài.

Họ nhớ lại cuộc sống trong ký túc xá không có điều hòa: "Mỗi đêm đi ngủ, tôi đều cảm thấy như nội tạng đang sôi lên."

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến tình hình ở Ấn Độ, người dân khu vực miền Nam Trung Quốc gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam lại đồng loạt than thở rằng thời tiết trong nước cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Nắng nóng ở miền nam Trung Quốc

Hiện nay, cái nóng oi bức đã bao trùm khu vực miền nam Trung Quốc. Người dân liên tục phải chịu đựng nền nhiệt cao cùng độ ẩm ngột ngạt.

Thời tiết như phòng xông hơi khiến nhiều nam ca sĩ đến Quảng Đông và Quảng Tây biểu diễn cũng phải khổ sở.

Tiết Chi Khiêm xuất hiện với lớp hóa trang chú hề được chuẩn bị công phu, nhưng chỉ sau một bài hát, hiệu ứng gần như biến mất hoàn toàn.

Nghệ sĩ Trung Quốc chật vật đối vì nắng nóng. Ảnh: Guancha

Lý Vinh Hạo dường như không lường trước được cái nóng ở miền Nam Trung Quốc. Vừa biểu diễn, anh vừa đổ mồ hôi không ngừng, trông như một vòi hoa sen di động mỗi khi vung tay.

Đó cũng là tình trạng chung của người dân Quảng Đông và Quảng Tây: da nhờn, độ ẩm cao, tóc bết và yếu, chỉ cần ra ngoài vài phút là ngoại hình đã thay đổi đáng kể.

Nhiệt độ cao là một kiểu tra tấn có thể nhìn thấy và cảm nhận được.

Tại Thâm Quyến, một cơn mưa nhỏ vừa rơi xuống đã nhanh chóng bốc hơi vì mặt đất quá nóng. Những giọt nước gần như biến mất ngay khi chạm đất, không để lại chút cảm giác mát mẻ nào.

Nền đất không kịp thấm nước mưa. Ảnh: Guancha

Có người cho biết đôi dép của mình bị nắng làm khô cứng đến mức người vốn quen đi dép như dân Quảng Đông cũng phải nhón chân khi bước đi.

Dép bị co lại do nắng nóng. Ảnh: Guancha

Một cốc nước lấy trực tiếp từ vòi được đo ở mức 41,3 độ C.

Nước nóng lên đến 41 độ. Ảnh: Guancha

Do điều hòa hoạt động liên tục trong thời gian dài, nhiều máy biến áp đã hoạt động ở mức tải cao. Nhân viên ngành điện phải dùng quạt điện để hỗ trợ làm mát thiết bị.

Không ai dám động vào những chiếc quạt đó, bởi ai cũng hiểu rằng chỉ cần xảy ra sự cố nhỏ, cả khu phố có thể mất điều hòa.

Chiếc quạt bên ngoài máy biến áp. Ảnh: Guancha

Con người không phải là nạn nhân duy nhất của thời tiết cực đoan.

Một cư dân mạng kể rằng khi thức dậy, anh phát hiện những con tôm trong bể cá đã đỏ rực vì nóng, gần như bị luộc chín.

Tôm đỏ rực vì nắng nóng. Ảnh: Guancha

Một số người khác nhận thấy chuột hamster của họ trở nên lờ đờ và có dấu hiệu bị sốc nhiệt.

Sau khi được đặt một cốc đá vào lồng, chú chuột hamster lập tức bám chặt lấy nó như thể vừa tìm được chiếc phao cứu sinh.

Một người nuôi mèo cho biết thú cưng của mình đột nhiên bị sổ mũi. Khi đưa đến bác sĩ thú y, anh mới biết nguyên nhân là việc thường xuyên di chuyển giữa phòng điều hòa và môi trường bên ngoài khiến con vật không thích nghi kịp với sự thay đổi nhiệt độ.

Mèo bị sổ mũi vì nắng nóng. Ảnh: Guancha

Đến năm 2026, ngay cả mèo cũng được chẩn đoán mắc "bệnh do điều hòa".

Ngay cả gián, loài vật nổi tiếng dai sức và bị người dân Quảng Đông ghét bỏ, cũng bắt đầu suy yếu trong đợt nắng nóng bất thường này.

Có lẽ đó là điều hiếm hoi khiến mọi người cảm thấy đáng để biết ơn.

Bên cạnh đó còn có một căn bệnh da liễu phổ biến ở các vùng nóng ẩm phía Nam Trung Quốc. Mỗi mùa hè, nó lại trở thành cơn ác mộng đối với những người có cơ địa dị ứng.

Bệnh ngoài da do nắng nóng. Ảnh: Guancha

Cơn ngứa dữ dội khiến người bệnh vô cùng khó chịu, nhưng càng gãi thì tình trạng càng lan rộng.

Cách duy nhất là chờ cơ thể tự tái tạo da hoặc đợi đến khi mùa hè kết thúc.

Làm thế nào để vượt qua mùa nóng nhất trong năm?

Tổ chức Khí tượng Thế giới, cơ quan chuyên phổ biến kiến thức khí tượng, vừa đưa ra một dự báo đáng lo ngại.

Mới đây, tổ chức này cho biết 5 năm tới có thể sẽ là giai đoạn nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận.

"Những năm nóng nhất lịch sử" là cụm từ mà chúng ta dường như nghe thấy mỗi năm. Thế nhưng nó luôn mới, bởi thời tiết cực đoan vẫn liên tục phá vỡ những kỷ lục cũ năm này qua năm khác.

Một số cách phòng chống nắng nóng:

Hạn chế tiếp xúc với thời tiết nắng nóng: Cố gắng không ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h hằng ngày. Nên lựa chọn sáng sớm hoặc chiều tối để tham gia các hoạt động ngoài trời. Khi nhiệt độ cảm nhận vượt quá 35°C, cần giảm cường độ vận động để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Làm mát cơ thể một cách khoa học: Duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức 26–28°C, đồng thời giữ chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời không quá 7°C. Tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào người. Kết hợp sử dụng quạt để tăng cường lưu thông không khí sẽ có lợi cho sức khỏe hơn so với việc để gió mạnh thổi liên tục.

Bổ sung nước hợp lý: Uống nước ấm nhiều lần trong ngày, với lượng khoảng 1,5–2 lít mỗi ngày, thay vì uống quá nhiều cùng lúc. Hạn chế các loại đồ uống quá lạnh. Khi đổ mồ hôi nhiều, có thể sử dụng đồ uống thể thao chứa natri và kali để bù điện giải, nhưng cần chú ý kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Bảo vệ da bằng các biện pháp chống nắng vật lý: Nên mặc quần áo rộng rãi, sáng màu, làm từ chất liệu cotton hoặc lanh; đội mũ rộng vành hoặc sử dụng ô khi ra ngoài. Kem chống nắng có chỉ số SPF30+ cần được thoa lại sau mỗi 2 giờ. Tuyệt đối không để người hoặc thú cưng trong ô tô, bởi nhiệt độ trong xe có thể tăng lên tới 50°C chỉ sau khoảng 10 phút.

Nhận biết sớm các dấu hiệu say nắng: Sốt cao từ 40°C trở lên, ngừng đổ mồ hôi và xuất hiện tình trạng lú lẫn là những triệu chứng cấp tính cần đặc biệt lưu ý. Khi gặp trường hợp này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến nơi thoáng mát, dùng nước lạnh lau các vùng nách, cổ và bẹn để hạ nhiệt, đồng thời gọi cấp cứu. Không nên chờ bệnh nhân tỉnh lại mới đưa đến bệnh viện.

Quan tâm đặc biệt đến các nhóm có nguy cơ cao: Người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và lao động ngoài trời là những đối tượng dễ bị say nắng nhất. Không nên tắt điều hòa chỉ để tiết kiệm điện, bởi trong những ngày nóng ẩm, nhiệt độ cơ thể cảm nhận được thường cao hơn nhiệt độ thực tế từ 5–10°C.