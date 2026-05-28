Quốc gia cấm người lao động làm việc ngoài trời giữa trưa để tránh nắng nóng

Theo Chi Chi | 28-05-2026 - 12:27 PM | Tài chính quốc tế

Chủ doanh nghiệp có thể bị phạt hơn 8 triệu đồng nếu vi phạm.

Chính phủ một số quốc gia tại khu vực vùng Vịnh (Trung Đông), tiêu biểu là Kuwait, đã ban hành lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc sử dụng lao động ngoài trời vào giữa trưa trong suốt những tháng mùa hè để phòng tránh sốc nhiệt.

Quy định này được áp dụng cố định hàng năm từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8. Trong khoảng thời gian ba tháng cao điểm này, các doanh nghiệp hoàn toàn không được phép để công nhân làm việc dưới ánh nắng mặt trời từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều.

Cơ quan Quản lý Nhân lực Công (PAM) của Kuwait chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các biện pháp kiểm tra đột xuất tại các công trường xây dựng nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm. Những doanh nghiệp vi phạm lần đầu sẽ nhận được thông báo nhắc nhở và có thời hạn một ngày để khắc phục. Nếu tiếp tục tái diễn, hồ sơ của chủ doanh nghiệp sẽ bị đóng và phải chịu mức phạt tiền là 100 dinar Kuwait (khoảng hơn 8 triệu đồng) tính trên mỗi người lao động bị bắt làm việc sai quy định.

Đại diện phía Cơ quan Quản lý Nhân lực Công Kuwait cho biết mục tiêu lớn nhất của quy định này là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động trước cái nóng cực hạn có thể vượt ngưỡng 50 độ C vào mùa hè.

Việc điều chỉnh khung giờ làm việc hoàn toàn không làm cắt giảm tổng số giờ lao động trong ngày hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ của các dự án hạ tầng quốc gia, mà nhằm giúp các doanh nghiệp tổ chức lại ca kíp một cách khoa học hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

"Quyết định này nhằm mục đích bảo vệ người lao động khỏi cái nóng gay gắt trong giai đoạn này," Al Otaibi cho biết.

Vị quan chức này giải thích rằng việc thực thi lệnh cấm trong khung giờ quy định nhằm mục đích "điều chỉnh công việc, chứ không phải cắt giảm giờ làm việc", đồng thời nhấn mạnh sự cẩn trọng để không gây ảnh hưởng đến các dự án đang được triển khai.

Ông Al Otaibi cho biết: "Việc thực hiện quyết định này trong những năm qua đã nhận được sự hoan nghênh và chấp nhận từ nhiều công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau."

"Hơn nữa, việc này phục vụ lợi ích công cộng và phù hợp với cam kết của Kuwait trong việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế vào giờ nghỉ trưa."

Tổng dân số của Kuwait ước tính khoảng 4,8 triệu người, trong đó có khoảng 3,3 triệu người nước ngoài.

Lệnh cấm làm việc ngoài trời chỉ áp dụng theo mùa ở các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập, nơi có cộng đồng lao động nhập cư đông đảo, vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao. Mục đích của lệnh cấm này là để bảo vệ người lao động khỏi tình trạng say nắng.

Lệnh cấm lao động ngoài trời vào giữa trưa từ lâu đã trở thành một quy định mang tính mùa vụ đặc trưng tại các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nơi đang có hàng triệu lao động nhập cư sinh sống và làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Các biện pháp mạnh tay từ chính phủ đã nhận được sự đồng thuận cao từ các doanh nghiệp sở tại, giúp giảm thiểu đáng kể các vụ tai nạn lao động và ca cấp cứu do sốc nhiệt hoặc mất nước nghiêm trọng gây ra khi thời tiết bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất trong năm.

Nguồn: Gulf News

