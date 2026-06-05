Nóng: HSBC Thụy Sĩ bị điều tra với nhiều tội danh nghiêm trọng

Các công tố viên tài chính tại Paris cho biết họ đã chính thức khởi tố sơ bộ đối với HSBC chi nhánh Thụy Sĩ, với cáo buộc liên quan đến hành vi đồng phạm trong nhiều tội danh nghiêm trọng, gồm biển thủ công quỹ, lạm dụng tín nhiệm và hối lộ công chức. Theo luật Pháp, việc khởi tố sơ bộ đồng nghĩa với việc cơ quan công tố cho rằng đã có đủ bằng chứng ban đầu để mở rộng điều tra dưới sự giám sát của thẩm phán điều tra. Vị thẩm phán này sau đó sẽ quyết định vụ việc có được đưa ra xét xử hay không.

HSBC từng tiết lộ năm ngoái rằng họ đang bị cơ quan chức năng Pháp và Thụy Sĩ điều tra liên quan đến cáo buộc rửa tiền trong hai mối quan hệ ngân hàng “có tính lịch sử”. Ngân hàng cảnh báo các cuộc điều tra có thể gây ảnh hưởng đáng kể.

Ngay sau đó, mảng ngân hàng tư nhân của HSBC đã chấm dứt quan hệ với hơn 1.000 khách hàng giàu có tại Trung Đông, bao gồm từ Saudi Arabia và Lebanon.

Năm 2024, cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ Finma kết luận có vi phạm nghiêm trọng quy định chống rửa tiền liên quan đến hơn 300 triệu USD giao dịch giữa Thụy Sĩ và Lebanon, đồng thời yêu cầu rà soát lại toàn bộ nhóm khách hàng rủi ro cao. Quá trình giám sát bắt đầu từ năm 2021.

Các công tố viên Thụy Sĩ cáo buộc rằng ông Riad Salameh cùng anh trai đã chuyển hơn 300 triệu USD từ ngân hàng trung ương Lebanon vào một tài khoản HSBC Thụy Sĩ đứng tên Forry Associates trong giai đoạn 2002 đến 2015.

Nguồn tiền sau đó bị cho là đã được chuyển tiếp vào các tài khoản tại Thụy Sĩ do hai anh em Salameh kiểm soát. Ông Salameh bị truy tố tại Beirut năm 2022 với cáo buộc biển thủ hơn 330 triệu USD từ ngân quỹ công, nhưng ông bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định tài sản của mình có được hợp pháp từ sự nghiệp tài chính trước khi nhậm chức.

Phía anh trai ông cũng phủ nhận liên quan đến sai phạm. HSBC cho biết ngân hàng không thể bình luận về vụ việc do đây là vấn đề pháp lý đang diễn ra và cam kết tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra.

Nguồn: Financial Times