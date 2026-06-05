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Tổng thống Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran

| | Tài chính quốc tế

Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ xem xét chấm dứt lệnh ngừng bắn với Iran nếu có binh lính Mỹ thiệt mạng dưới tay Tehran.

Những cuộc giao tranh trong thời gian gần đây làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, vốn có hiệu lực từ đầu tháng 4. Đáng chú ý, tuần này hai bên chứng kiến một số cuộc giao tranh dữ dội nhất từ trước đến nay với việc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực cũng như sân bay quốc tế của Kuwait.

Hôm 4/6, khi được hỏi liệu Iran có vượt qua lằn ranh đỏ nếu sát hại binh sĩ Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết đây sẽ là "lý do chính đáng" để nối lại chiến dịch tấn công quốc gia Tây Á. "Nếu họ hạ binh sĩ Mỹ, tôi nghĩ mình sẽ rất nhanh chóng làm điều đó" , ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng với đó, ông Trump hạ thấp tầm quan trọng của những cuộc xung đột gần đây. "Ở khu vực đó, lệnh ngừng bắn có nghĩa là bạn bắn một cách ôn hòa hơn" , ông Trump nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng mô tả những cuộc giao tranh quân sự gần đây là phản ứng tự vệ chứ không phải là sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn.

"Những hành động này diễn ra để đáp trả hành động của Iran. Nếu họ không bắn vào những con tàu đó, chúng ta cũng không bắn, nhưng chúng ta buộc phải đáp trả", ông Trump cho hay.

Căng thẳng vẫn ở mức cao xung quanh eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với thương mại toàn cầu và nguồn cung năng lượng. Iran hạn chế việc đi lại qua tuyến đường thủy này, trong khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa cảng của Iran, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và thị trường năng lượng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo cuộc tấn công của Israel vào Beirut có thể làm bùng phát lại một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn. Ông cũng liên hệ những diễn biến ở Lebanon với tương lai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

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