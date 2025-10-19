"Chiến hạm ma” hiện ra nguyên vẹn sau gần 2.200 năm mất tích

Một phái đoàn khảo cổ học dưới nước của Ai Cập và Pháp, do Viện Khảo cổ học dưới nước Châu Âu (IEASM) dẫn đầu, đã tìm thấy tàn tích một chiến hạm cổ đại được bảo quản tốt bất ngờ dưới đáy vịnh Abu Qir, nơi tọa lạc thành phố đã mất Thonis-Heracleion nổi tiếng.

Theo Bộ Cổ vật và du lịch Ai Cập, "chiến hạm ma" này dài tới 25 m, một kích thước lớn so với những con tàu cùng niên đại - gần 2.200 năm trước.

Xác tàu này được phát hiện ở khu vực kênh đào chính chảy dọc theo mặt phía Nam của Đền Amun nổi tiếng, một phần của thành phố chìm.

Một thợ lặn tiếp cận "chiến hạm ma" ở phế tích thành phố Thonis-Heracleion - Ai Cập - Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP

Các nhà khảo cổ tin rằng chiến hạm này đã gặp phải một thảm họa tự nhiên kinh hoàng vào cuối thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, khi đang mang theo những khối đá khổng lồ từ khu vực Đền Amun.

Những khối đá này đã nhanh chóng nhấn chìm con tàu xuống tận đáy vịnh một cách vô phương cứu vãn.

Tuy nhiên, nó lại khiến chiến hạm này trở thành một báu vật khảo cổ, với độ nguyên vẹn khó tin dù đã chìm hơn 2 thiên niên kỷ.

"Chính những khối đá này đã giữ chặt xác tàu bằng cách đóng chặt con tàu cổ xuống đáy kênh đào sâu, nơi nó được lấp đầy bùn, bao bọc và bảo vệ kho báu" - các nhà khảo cổ giải thích.

Khi được khai quật, nó bị chôn vùi dưới lớp đất sét cứng gần năm mét, lẫn với tàn tích của ngôi đền.

Ông Ehab Fahmy, Trưởng phòng Trung ương về Cổ vật dưới nước thuộc Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, mô tả con tàu quân sự này là loại tàu đáy phẳng có cánh buồm và mái chèo lớn.

Thiết kế này rất phù hợp để di chuyển trên vùng đồng bằng sông Nile thường lặng gió và nhiều chỗ nông.

Thân tàu được đóng theo kiểu truyền thống với một số nét đặc trưng của kỹ thuật đóng tàu Ai Cập cổ đại.

Ngoài ra, việc xác tàu giữ được cả các khớp mộng và chốt dài, cũng như nhiều cấu trúc bên trong, đã cho thấy nó được đóng từ gỗ tái sử dụng, một nét rất "hiện đại" và đặc trưng của người Ai Cập thời đó.