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Tại sao ngày càng nhiều người Mỹ rời bỏ đất nước?

| | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên trong ít nhất 50 năm, số người dân Mỹ rời khỏi đất nước họ nhiều hơn số người chuyển đến đây.

Mặc dù tốn kém và gây tổn thương về mặt tinh thần khi phải rời bỏ đất nước, ngày càng nhiều người Mỹ sinh ra và lớn lên tại đây, vì nhiều lý do khác nhau đang đưa ra quyết định táo bạo này.

Ước tính có khoảng 4 đến 9 triệu người Mỹ đang sinh sống ở nước ngoài, với dữ liệu gần đây cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong việc di cư tự nguyện.

Ước tính hơn 180.000 công dân Mỹ đã chuyển ra nước ngoài sinh sống vào năm 2025 - một xu hướng vẫn đang tiếp tục tăng.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Mỹ ghi nhận tỷ lệ di cư ròng âm. Làn sóng di cư ra nước ngoài gần đây được thúc đẩy do áp lực kinh tế, sự gia tăng hình thức làm việc từ xa, sự thay đổi về bối cảnh chính trị và xã hội.

Một số điểm đến phổ biến bao gồm: Mexico, Tây Ban Nha, Đức và Thái Lan.

Theo cuộc phỏng vấn giữa Jen Barnett (đồng sáng lập Expatsi) với CNBC Make It, đa số người Mỹ (89%) cho biết, họ muốn rời khỏi đất nước mình vì lý do chính trị.

Những người khác chỉ ra cơ hội phiêu lưu và phát triển (73%), cũng như cơ hội tiết kiệm tiền (57%).

Khoảng 2/3 số người được hỏi hy vọng sẽ chuyển đi trong vòng 2 năm, họ có ngân sách trung bình hàng tháng là 3.856 USD.

Những người có ý định chuyển đi được chia thành 44% cá nhân, 39% cặp đôi và 17% gia đình có con.

Nhiều người Mỹ không chỉ chọn sống ở nước ngoài mà còn từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ.

Bộ Ngoại giao đã giảm đáng kể lệ phí từ bỏ quốc tịch từ 2.350 USD xuống còn 450 USD, khiến hàng nghìn người Mỹ sống ở nước ngoài xếp hàng tại các lãnh sự quán trên toàn cầu để hoàn tất kế hoạch rời khỏi đất nước.

Theo dữ liệu từ Boundless, một công ty du lịch cung cấp dịch vụ nhập cư cho cá nhân và gia đình, gần 5.000 công dân Mỹ đã lựa chọn phương án này vào năm 2024.

Tờ Newsweek dẫn lời công ty này cho biết, con số "cao hơn so với 2.426 người vào năm 2021 và cao hơn so với khoảng 200-400 người được báo cáo mỗi năm trước năm 2009".

Việc ngày càng nhiều người Mỹ quyết định rời đất nước được nhận định không chỉ là do tổng thống đương nhiệm và chính sách của ông ấy, mà còn do nhiều yếu tố khác: Chi phí leo thang, sự phân mảnh xã hội, sự xa lánh văn hóa….

Tất cả những điều này kết hợp lại tạo nên cảm giác đất nước không còn mang lại sự ổn định hay một trung tâm đạo đức chung.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

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