Người Mỹ chia rẽ về xung đột Iran

Giá xăng tăng cao tại Mỹ trong bối cảnh chiến sự Iran ảnh hưởng đến thị trường năng lượng. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Hãng tin Reuters dẫn khảo sát ý kiến người dân tại nhiều bang cho thấy người Mỹ đang có những đánh giá khác nhau về cuộc chiến với Iran sau 6 tuần xung đột, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh bắt đầu được thiết lập từ ngày 8/4.

Reuters đã phỏng vấn 16 người tại các bang như Indiana, New York, California, Georgia và Colorado vào ngày 8/4, một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn trước các cuộc đàm phán diễn ra tại Pakistan vào 11/4.

Theo đó, một số người ủng hộ chiến sự, cho rằng đây là hành động cần thiết. Ông Don Smith, 65 tuổi, cựu binh Thủy quân lục chiến tại Colorado, nhận định các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là cần thiết để đối phó với những mối đe dọa kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác phản đối. Ông Terry Lemoine, 82 tuổi, tại California cho rằng cuộc chiến là “vô nghĩa” và chỉ mang tính cá nhân. Một số người khác lo ngại Mỹ đang làm suy yếu vị thế quốc tế của mình.

Bên cạnh đó, giá xăng và chi phí sinh hoạt tăng là vấn đề được nhắc đến nhiều. Bà Melanie Curtis, chủ một doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Chicago, cho biết chi phí nhiên liệu tăng đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, một sinh viên 22 tuổi tại Atlanta nhận định cuộc chiến đang gây tổn hại đến nền kinh tế.

Một số người dân cũng bày tỏ lo lắng về nguy cơ xung đột kéo dài và khả năng Mỹ triển khai lực lượng trên bộ. Bà Dana Cuffy, 32 tuổi, cho biết em gái của bà có thể được điều động tới Kuwait trong thời gian tới, khiến gia đình luôn trong trạng thái lo lắng.

Ngoài ra, nhiều người lo ngại các động thái đáp trả từ phía Iran, đặc biệt sau khi nước này từng đe dọa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi một bộ phận người dân theo dõi sát diễn biến chiến sự qua truyền hình và tin tức, một số khác cho biết họ ít quan tâm hoặc chỉ cập nhật thông tin qua mạng xã hội.

Một khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 31/3 cho thấy 60% người Mỹ phản đối các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi 74% cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ, so với 7% của đảng Dân chủ.