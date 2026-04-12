Iran không vội vàng đàm phán, ‘bóng đang trong sân Mỹ’

“Iran đã đưa ra những sáng kiến và đề xuất hợp lý trong các cuộc đàm phán. Giờ đây, Mỹ cần phải xem xét các vấn đề một cách thực tế”, nguồn tin nói, đồng thời nhấn mạnh Iran “không vội vàng”.

Nguồn tin cáo buộc Mỹ “tính toán sai lầm trong các cuộc đàm phán, giống như họ đã làm trên chiến trường”. Người này cảnh báo rằng tình hình ở eo biển Hormuz sẽ không thay đổi “cho đến khi Mỹ đồng ý với một thỏa thuận hợp lý”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance (phải) và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf (trái) - hai lãnh đạo dẫn đầu phái đoàn Mỹ và Iran tại cuộc đàm phán ngày 11/4. (Ảnh: X)

Nhận định trên được đưa ra sau khi phái đoàn cấp cao Mỹ và Iran kết thúc một ngày đàm phán ở Islamabad (Pakistan) mà không đạt được kết quả. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng phái đoàn đã lập tức lên đường về nước

Trả lời truyền thông sau cuộc họp báo của ông Vance, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Iran và Mỹ đã “đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề” và có “sự khác biệt về quan điểm ở hai đến ba vấn đề quan trọng”.

“Các cuộc đàm phán này được tiến hành sau 40 ngày xung đột, diễn ra trong bầu không khí thiếu tin tưởng và nghi ngờ. Đương nhiên là chúng ta không nên kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận chỉ trong một cuộc gặp”, ông nói. “Không ai mong đợi điều đó”.

Trước đó, ông Baghaei nói rằng sự thành công của các cuộc đàm phán phụ thuộc vào “sự nghiêm túc và thiện chí của đối phương về việc chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran”.

Một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran nói với hãng thông tấn Fars rằng Mỹ đang “tìm cớ” để rời khỏi bàn đàm phán.

“Mỹ cần cuộc đàm phán để bù đắp thể diện đã mất trên trường quốc tế, và không muốn hạ thấp kỳ vọng của họ bất chấp thất bại và bế tắc trong cuộc chiến với Iran”, nguồn tin cho biết. “Iran không có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”.

Pakistan thúc giục hai bên tuân thủ lệnh ngừng bắn

Phó Thủ tướng Pakistan Ishaq Dar đã đưa ra tuyên bố về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhấn mạnh rằng việc “các bên tiếp tục duy trì cam kết ngừng bắn” là điều vô cùng cần thiết.

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ tiếp tục duy trì tinh thần tích cực để đạt được hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho toàn khu vực và hơn thế nữa”.

Pakistan sẽ tiếp tục “đảm nhiệm vai trò của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới”, ông cho biết.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ “lòng biết ơn” đối với cả hai bên vì đã “đánh giá cao những nỗ lực của Pakistan trong việc giúp đạt được lệnh ngừng bắn”, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục duy trì “thái độ tích cực để đạt được hòa bình lâu dài”.