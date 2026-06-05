Phát minh như khoa học viễn tưởng của Nga sắp thành hiện thực: Máy bay chở khách với vận tốc âm thanh, di chuyển êm ru, thân thiện môi trường

CEO Vadim Badekha của UAC trao đổi với hãng thông tấn TASS rằng việc phát triển nguyên mẫu đang được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu Zhukovsky.

Ông Badekha nhấn mạnh rằng mẫu máy bay này không còn nằm trên bản vẽ mà đang được hiện thực hóa.

“Một nguyên mẫu của loại máy bay này đang được phát triển và chúng tôi tin rằng Trung tâm Nghiên cứu Zhukovsky sẽ hoàn thành thành công công việc này”, ông Badekha nói.

Sáng kiến này nhằm mục đích tạo ra một máy bay phản lực khả thi về mặt thương mại, có thể chở khách với vận tốc âm thanh mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và tiêu chuẩn môi trường.

Vào tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu Zhukovsky đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế máy bay siêu âm có khả năng di chuyển với vận tốc âm thanh, giúp giảm độ ồn của động cơ ảnh hưởng đến các khu vực gần sân bay.

Nhiều người tin rằng máy bay tốc độ cao sẽ chiếm lĩnh được thị trường, vì nhiều hành khách coi trọng việc tiết kiệm thời gian và trải nghiệm du lịch cao cấp. Nếu dự án thành công, máy bay siêu âm có thể trở thành một phần của đội bay thuộc các hãng hàng không phục vụ tuyến bay dài.

Nỗ lực phát triển dòng máy bay này phản ánh tham vọng của Nga trong việc củng cố vị thế trong công nghệ hàng không vũ trụ tiên tiến. Bằng cách kết hợp tốc độ cao và giảm tiếng ồn, dự án này tìm cách giải quyết nhiều hạn chế với các thế hệ máy bay siêu âm trước đây.

Theo IE