Elon Musk tiến rất gần tới cột mốc 1.000 tỷ USD: "Cỗ máy sinh tiền" của người giàu nhất thế giới vận hành thế nào?

Trang CNBC đưa tin, theo bản cáo bạch IPO mới, Elon Musk hiện sở hữu lượng cổ phần tại SpaceX có giá trị trên giấy tờ lên tới 866,5 tỷ USD. SpaceX cho biết dự kiến định giá cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) sắp tới ở mức 135 USD/cổ phiếu, tương ứng mức định giá khoảng 1.770 tỷ USD.

Đối với tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, đợt IPO của SpaceX, dự kiến diễn ra vào tuần tới, đến sau 16 năm kể từ khi ông đưa Tesla lên sàn chứng khoán. Hiện ông sở hữu lượng cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 355 tỷ USD, cùng các quyền chọn cổ phiếu có thể làm tăng thêm hơn 100 tỷ USD giá trị tài sản.

Theo hồ sơ mới công bố, Elon Musk sẽ nắm quyền kiểm soát biểu quyết hơn 82% tại SpaceX sau IPO. Tuy nhiên, ông phải giữ toàn bộ số cổ phần này trong vòng một năm.

“Chúng tôi tin rằng tỷ lệ sở hữu đáng kể của ông Musk tại công ty tạo động lực kinh tế để ông hỗ trợ chúng tôi đạt được thành công”, SpaceX cho biết trong phần các yếu tố rủi ro của bản cáo bạch.

"Sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng kéo dài 366 ngày, ông Musk sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào phải duy trì tỷ lệ sở hữu tại công ty và có thể lựa chọn bán toàn bộ hoặc phần lớn cổ phần, hoặc giảm tỷ lệ sở hữu của mình vào bất kỳ thời điểm nào sau đó”, hồ sơ nêu rõ.

Cỗ máy tài sản hoạt động hết công suất

Khối tài sản của tỷ phú 54 tuổi đã tăng trưởng đều đặn trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt sau khi cổ phiếu Tesla bắt đầu tăng mạnh từ năm 2013.

Ông lần đầu trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2021, vượt qua nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla đã giảm 65% trong năm 2022 trước khi tiếp tục tăng vọt lên các mức cao mới trong những năm sau đó.

Hiện Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Musk ở mức 826 tỷ USD, bỏ xa người đứng thứ hai là đồng sáng lập Google Larry Page với khối tài sản chưa đến 300 tỷ USD.

Nếu SpaceX niêm yết trên sàn Nasdaq vào tuần tới với mức định giá như kỳ vọng, Elon Musk sẽ điều hành hai trong số tám công ty giá trị nhất tại Mỹ. Khi đó, SpaceX sẽ vượt qua Tesla và Meta trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa trên 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, xét về doanh thu, SpaceX vẫn nhỏ hơn đáng kể so với các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn này. Năm ngoái, SpaceX ghi nhận doanh thu 18,67 tỷ USD. Trong khi đó, Meta đạt doanh thu vượt 200 tỷ USD và Tesla ghi nhận gần 95 tỷ USD doanh thu.

Gần đây, một số nhà đầu tư đã suy đoán rằng kế hoạch dài hạn của Musk có thể là sáp nhập SpaceX và Tesla nhằm hợp nhất các nguồn lực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như đơn giản hóa các đợt huy động vốn trong tương lai. Elon Musk hiện có các cơ chế thưởng tài chính hấp dẫn tại cả hai công ty, gắn với những mục tiêu rất tham vọng.

SpaceX đã gắn các khoản thưởng dành cho Musk với hai cột mốc: đạt mức vốn hóa thị trường 7.500 tỷ USD và xây dựng cơ sở trên sao Hỏa với ít nhất 1 triệu cư dân.

Trong khi đó, các cổ đông Tesla đã thông qua một kế hoạch thù lao vào cuối năm ngoái gồm 12 đợt chi trả, trong đó mỗi đợt thưởng được gắn với các mục tiêu tăng vốn hóa thị trường và thành tựu hoạt động kinh doanh của công ty.

Dù thương vụ của SpaceX rất hấp dẫn nhưng giới phân tích khuyên nhà đầu tư giữ cái đầu lạnh là bởi hồ sơ IPO cho thấy SpaceX đang sở hữu một cấu trúc tài chính khá phức tạp với nhiều mảng kinh doanh vẫn thua lỗ lớn. Trong năm 2025, tập đoàn này đạt doanh thu hợp nhất ấn tượng 18,7 tỷ USD. Tuy nhiên, đi kèm với đó là khoản lỗ hoạt động lên tới 2,6 tỷ USD và xu hướng này vẫn tiếp tục kéo dài sang những tháng đầu năm nay. Điểm sáng lớn nhất và cũng là "cỗ máy in tiền" chính của công ty hiện nay là mạng lưới internet vệ tinh Starlink, với 4,4 tỷ USD lợi nhuận hoạt động trong năm ngoái. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để bù đắp cho những mảng kinh doanh tiêu tốn chi phí khủng khiếp khác, đặc biệt là mảng công nghệ AI, đã thua lỗ 6,4 tỷ USD. Bên cạnh đó, hồ sơ IPO cũng cho thấy Elon Musk sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát gần như tuyệt đối với SpaceX sau khi lên sàn, khi nắm khoảng 85% quyền biểu quyết tại công ty. Điều này đồng nghĩa các cổ đông đại chúng sẽ có rất ít khả năng tác động tới các quyết định chiến lược của SpaceX trong tương lai.



