Ông Putin nhận thư ngỏ của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại trường quay Izvestia bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Peskov đã không tiết lộ phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Không, không. Hiện vẫn còn phiên họp toàn thể. Tôi có thể cho rằng với xác suất rất cao, chủ đề này bằng cách nào đó sẽ được đề cập”, ông Peskov nói.

Ông cho biết không muốn đưa ra bình luận trước khi có thêm thông tin.

Trước đó cùng ngày, ông Peskov xác nhận Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư ngỏ mà ông Zelensky gửi tới nhà lãnh đạo Nga. Theo ông, Tổng thống Putin đã đọc bức thư này.

Ngày 4/6, ông Zelensky cho biết trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Putin rằng ông chưa sẵn sàng tới Nga để đàm phán.

Trong thông điệp của mình, nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị Tổng thống Nga ấn định một thời điểm cụ thể cho cuộc gặp, đồng thời cho rằng các quốc gia như: Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Arab có thể đóng vai trò địa điểm tổ chức.

Trong một diễn biến khác, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin sẽ không tới dự World Cup được tổ chức tại Mỹ.

“Ông Putin sẽ không tới đó”, ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Trước đó, ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không chi 1.000 USD để tham dự trận khai mạc World Cup 2026 giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay.

Ông Trump cũng bày tỏ lo ngại về giá vé quá cao, cho rằng điều này có thể khiến những người hâm mộ bình thường, trong đó có các cử tri của ông tại Queens và Brooklyn, không thể vào sân theo dõi các trận đấu.

Ngày 27/5, báo The Independent của Anh đưa tin, người đứng đầu cơ quan tư pháp các bang New York và New Jersey đã khởi động một cuộc kiểm tra đối với FIFA sau những khiếu nại liên quan đến tình trạng tăng giá vé quá mức và hành vi bị cho là gây hiểu lầm đối với người hâm mộ khi bán vé các trận đấu thuộc World Cup 2026.

Ngày 31/5, báo The Sun cho biết Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia đã bắt đầu chương trình phát vé miễn phí cho người hâm mộ nhằm lấp đầy các khán đài trong thời gian diễn ra World Cup tại Mỹ.

Theo bài báo, chương trình này dành cho các cổ động viên của Đội tuyển quốc gia Saudi Arabia tới Mỹ để theo dõi giải đấu.​