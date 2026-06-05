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Cựu lãnh đạo chính quyền Tây Tạng bị kết án tù chung thân

| | Tài chính quốc tế

Ông Che Dalha - cựu quan chức Khu tự trị Tây Tạng - đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 5/6.

Cựu lãnh đạo chính quyền Tây Tạng bị kết án tù chung thân- Ảnh 1.

Ông Che Dalha. (Ảnh: Reuters)

Theo phán quyết của toà án, ông Che Dalha (67 tuổi) đã nhận hối lộ hơn 158 triệu nhân dân tệ từ năm 1999 đến năm 2025, khi ông làm việc tại các vùng biên giới phía tây nam Tây Tạng và Vân Nam, cũng như trong khoảng thời gian công tác tại Bắc Kinh.

Ông từng giữ chức Bí thư đảng uỷ thành phố Lhasa - thủ phủ của Tây Tạng, và sau đó là người đứng đầu chính quyền Khu tự trị Tây Tạng.

Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã tuyên bố mở cuộc điều tra đối với ông Che Dalha vào tháng 1/2025. Ông chính thức bị cách chức và khai trừ khỏi đảng sáu tháng sau đó.

Tòa án cho biết, lợi dụng chức vụ của mình, ông Che Dalha đã hỗ trợ các cá nhân và tổ chức "trong các vấn đề liên quan đến phát triển bất động sản, ký kết hợp đồng dự án, phê duyệt hành chính và thăng tiến trong công việc”. Đổi lại, ông được nhận các tài sản và vật phẩm có giá trị.

Tòa án nhận định hành vi của ông "gây ra những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước và nhân dân". Tòa án ra lệnh tước bỏ quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông Che.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, ông Che Dalha đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận trong quá trình tố tụng.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

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