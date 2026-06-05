Hé lộ thiệt hại nặng nề sau đám cháy trên tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ

Đoạn video của CNN cho thấy, đám cháy hồi tháng 3 đã khiến giường ngủ của các thủy thủ bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung kim loại. Trần nhà dường như cũng bị khoét thủng, dây điện treo lủng lẳng.

Tổng cộng, thủy thủ đoàn của tàu USS Gerald Ford đã mất khoảng 30 giờ để dập tắt đám cháy, dọn dẹp và ngăn không cho nó bùng phát trở lại. Khoảng 600 thủy thủ đã mất chỗ nghỉ do vụ việc.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất con tàu”, một thủy thủ trên tàu USS Gerald R. Ford nói với CNN , mô tả cảm giác của anh khi chiến đấu với đám cháy. “Hoặc là chiến đấu, hoặc là chết”.

“Mọi chuyện lẽ ra không nên tồi tệ đến thế. Hệ thống chữa cháy được trang bị trên tàu lẽ ra phải dập tắt được đám cháy. Mọi người - kể cả tôi - đều đã giúp dập lửa”.

Phòng ngủ của các thuỷ thủ bị thiêu rụi trong đám cháy. (Ảnh: CNN)

Các video do CNN thu được và lời kể của các thủy thủ trên tàu đã phác họa rõ nét nhất những khó khăn mà các thủy thủ phải trải qua trong chuyến triển khai kéo dài kỷ lục 11 tháng, bao gồm cả cuộc chiến với Iran và chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Một quan chức Mỹ nói với CNN , rằng tuyên bố công khai của Hải quân Mỹ đã hạ thấp tác động của đám cháy đối với USS Gerald Ford, vì đám cháy thực sự đã ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của con tàu.

Phải đến hai ngày sau, tàu USS Gerald Ford mới có thể nối lại các chuyến bay, và con tàu buộc phải cập cảng ở Hy Lạp để sửa chữa tạm thời.

Tàu sân bay trị giá 13 tỷ đô la này đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Các phi công trên tàu đã thực hiện nhiều đợt ném bom vào các mục tiêu của Iran.

Nhưng con tàu không chỉ hoạt động ở chế độ tấn công. Nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm USS Gerald Ford và nhiều tàu khác, đã phải đối mặt với “mối đe dọa thường trực từ tên lửa và máy bay không người lái tấn công một chiều của đối phương”.

Hoả hoạn cũng không phải là vấn đề kỹ thuật duy nhất trong suốt đợt triển khai. Các nhà vệ sinh trên tàu liên tục bị tắc nghẽn, khiến chất thải tràn ra ngoài. “Nếu bạn ở khu vực phía trước của tàu, bạn sẽ phải đi bộ đến tận khu vực phía sau, chỉ để tìm một nhà vệ sinh hoạt động được”, một thủy thủ cho biết.

Tàu sân bay USS Gerald Ford. (Ảnh: Reuters)

Được biên chế vào Hải quân năm 2017, tàu sân bay USS Gerald Ford là con tàu mới nhất và tiên tiến nhất về công nghệ trong số 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, và đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của hải quân Mỹ.

Hệ thống phóng điện tử của tàu USS Gerald Ford cho phép nó phóng bất cứ thứ gì, từ máy bay không người lái nhỏ đến máy bay lớn, mang lại cho các chỉ huy nhiều lựa chọn hỏa lực.

Chuyến triển khai của tàu USS Gerald Ford - kết thúc khi con tàu trở về Norfolk (Virginia) vào tháng 5 - cũng bao gồm hoạt động hỗ trợ chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đây là đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.