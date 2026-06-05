Máy bay không người lái tự phát nổ tại cảng biển Đen

Thứ trưởng Nội vụ Raed Arafat cho biết, cảng Constanta đang sơ tán, người dân dọc bờ biển Đen của Romania cũng được cảnh báo tìm nơi trú ẩn và hai máy bay trực thăng đang khảo sát khu vực để tìm kiếm thêm máy bay không người lái.

"Giờ chúng ta đã biết có nguy cơ máy bay không người lái tự phát nổ, chúng ta kịp thời sơ tán đề phòng trường hợp tương tự xảy ra. Chúng tôi không hoảng loạn, các biện pháp này hoàn toàn mang tính phòng ngừa", Thứ trưởng Arafat thông tin.

Tàu neo ở cảng Constanta, Romania. (Ảnh: AP)

Vụ nổ xảy ra một tuần sau khi một máy bay không người lái của Nga rơi xuống tòa nhà chung cư ở thành phố Galati, phía đông nam Romania, gần biên giới với Ukraine, làm bị thương hai người. Đây là lần đầu tiên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine máy bay không người lái tấn công khu vực đông dân cư ở một quốc gia thành viên NATO.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Romania thông báo triển khai 2 chiến đấu cơ F-16 và một trực thăng quân sự để theo dõi vụ tấn công. Các phi công được quyền bắn hạ bất cứ UAV nào. Cư dân tại huyện Braila, Galati và Tulcea được cảnh báo tìm nơi trú ẩn.

Romania, thành viên NATO và Liên minh châu Âu, có đường biên giới dài khoảng 650 km với Ukraina. Bộ Quốc phòng Romania cho biết kể từ khi Nga bắt đầu tấn công các cảng của Kiev bên kia sông Danube, không phận Romania bị UAV Nga xâm phạm 28 lần. Mảnh vỡ máy bay không người lái của Ukraine cũng rơi xuống lãnh thổ Romania.

Cùng thời điểm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất lệnh ngừng bắn và cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bức thư ngỏ hiếm hoi gửi tới nhà lãnh đạo Nga. "Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc xung đột này thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài. Tôi đề xuất một cuộc gặp mặt", ông Zelensky cho biết.

Theo thông tin từ điện Kremlin, ông Putin vẫn chưa được xem bức thư nhưng ông Zelensky có thể gặp ông Putin ở Moskva "bất cứ lúc nào" - một đề xuất mà nhà lãnh đạo Ukraine từng bác bỏ trước trong bức thư của mình.