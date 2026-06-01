2 triệu người thành triệu phú đôla nhờ đầu tư chứng khoán

Khi thị trường chứng khoán toàn cầu liên tiếp lập đỉnh trong năm 2025, một hệ quả ít được chú ý đang diễn ra: Thế giới vừa có thêm gần 2 triệu triệu phú mới chỉ sau một năm.

Theo Báo cáo Thịnh vượng Thế giới 2026 (World Wealth Report 2026) của Capgemini, số người sở hữu từ 1 triệu USD tài sản đầu tư trở lên đã tăng 7,9% trong năm 2025, tương đương gần 2 triệu người mới gia nhập câu lạc bộ triệu phú. Tổng số triệu phú toàn cầu hiện đã lên tới 25,3 triệu người, mức cao nhất từng được ghi nhận. Tổng tài sản của nhóm này cũng tăng 8,7%, đạt kỷ lục 98.300 tỷ USD.

Đây là tốc độ gia tăng tài sản mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Động lực lớn nhất đứng sau làn sóng giàu lên này không phải bất động sản, vàng hay tiền số, mà chính là thị trường chứng khoán.

Capgemini cho biết đà tăng mạnh của cổ phiếu trên hầu hết các thị trường lớn, cùng với lạm phát hạ nhiệt và niềm tin kinh tế được cải thiện, đã tạo ra một trong những năm bùng nổ nhất đối với giới đầu tư tài chính. Đặc biệt, làn sóng AI đã trở thành chất xúc tác quan trọng giúp vốn hóa của nhiều doanh nghiệp công nghệ tăng vọt, kéo theo sự gia tăng tài sản của các cổ đông trên toàn thế giới.

Nói cách khác, AI không chỉ tạo ra các công ty nghìn tỷ USD. Cơn sốt này còn đang tạo ra hàng triệu triệu phú mới.

Tại Mỹ, nơi được xem là tâm chấn của cơn sốt AI, số lượng triệu phú tăng mạnh nhất thế giới. Chỉ trong năm 2025, nước này có thêm khoảng 736.000 triệu phú mới, nâng tổng số lên 8,7 triệu người. Điều đó đồng nghĩa cứ khoảng 40 người Mỹ thì có một người sở hữu ít nhất 1 triệu USD tài sản đầu tư.

Những cái tên như Nvidia, Microsoft, Broadcom, Meta hay Amazon đã trở thành cỗ máy tạo ra tài sản khổng lồ cho các nhà đầu tư. Theo Goldman Sachs, nhóm cổ phiếu công nghệ lớn đóng góp hơn một nửa mức tăng của chỉ số S&P 500 trong năm 2025.

Tuy nhiên, phía sau bức tranh màu hồng đó là một thực tế khác: Khoảng cách giàu nghèo ngay trong giới giàu có đang ngày càng nới rộng.

Theo Capgemini, nhóm siêu giàu, tức những người sở hữu từ 30 triệu USD tài sản đầu tư trở lên mới là những người hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ tăng giá vừa qua.

Trong năm 2025, số lượng người siêu giàu tăng 9,4%, nhanh hơn mức tăng của nhóm triệu phú thông thường. Tổng tài sản của họ cũng tăng tới 9,7%.

Mặc dù chỉ chiếm khoảng 1% tổng số triệu phú toàn cầu, nhóm này hiện nắm giữ gần 35% tổng tài sản của toàn bộ giới giàu có trên thế giới.

Lý do nằm ở khả năng tiếp cận những cơ hội đầu tư mà phần lớn nhà đầu tư không thể chạm tới.

Trong khi nhà đầu tư phổ thông chủ yếu tham gia thị trường chứng khoán niêm yết, giới siêu giàu có thể rót vốn vào các quỹ đầu cơ, quỹ tư nhân, các thương vụ đầu tư độc quyền hoặc những công ty AI từ rất sớm trước khi chúng IPO.

Nói cách khác, khi AI tạo ra một công ty trị giá hàng trăm tỷ USD, phần lợi nhuận lớn nhất thường thuộc về những người đã đầu tư từ trước khi công chúng biết đến.

Điều đó khiến cơn sốt AI không chỉ làm cho thế giới giàu hơn mà còn khiến tài sản tập trung mạnh hơn vào nhóm đỉnh kim tự tháp.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cơ cấu tài sản của giới giàu.

Sau nhiều năm đặt cược vào bất động sản hoặc các tài sản thay thế, nhóm nhà đầu tư giàu có đang quay trở lại với cổ phiếu. Báo cáo cho thấy cổ phiếu hiện là loại tài sản được nắm giữ nhiều nhất trong danh mục của các cá nhân giàu có toàn cầu. Sự bùng nổ của AI, cùng kỳ vọng về một chu kỳ công nghệ mới tương tự Internet hay smartphone trước đây, đang khiến thị trường chứng khoán trở thành nơi tạo ra của cải nhanh nhất.

Đó cũng là lý do vì sao chỉ trong một năm, thế giới có thêm gần 2 triệu triệu phú mới.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào các con số, câu chuyện không chỉ là việc có thêm nhiều người giàu. Điều đáng chú ý hơn là tốc độ giàu lên của những người giàu nhất đang nhanh hơn phần còn lại.

Cơn sốt AI có thể đang mở ra một kỷ nguyên tạo ra tài sản mới cho toàn cầu. Song giống như nhiều cuộc cách mạng công nghệ trước đây, phần thưởng lớn nhất vẫn đang thuộc về những người có vị thế tốt nhất để tiếp cận cơ hội ngay từ đầu.