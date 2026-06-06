Ông Putin đánh thức gã khổng lồ hạt nhân, xuất hiện diễn biến mới về Kaliningrad - Kiev nêu đề nghị đặc biệt

Đài TST (Nga) ngày 5/6 đăng bài viết có tiêu đề "Ông Putin đánh thức 'gã khổng lồ hạt nhân', cái giá cho những lời đe dọa Kaliningrad, ông Zelensky đề nghị hòa bình và gặp mặt".

Ông Putin đánh thức “gã khổng lồ hạt nhân”

Theo đó, sau thời gian dài sửa chữa và hiện đại hóa, tuần dương hạm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Một bài viết đăng trên nền tảng Sohu của Trung Quốc gọi đây là sự trở lại của một “gã khổng lồ hạt nhân” có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tác chiến trên biển của Hải quân Nga.

Theo bài viết, con tàu được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại. Tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-M đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ ở cự ly gần, trong khi các tên lửa siêu vượt âm Zircon cùng tên lửa hành trình Kalibr và Oniks cho phép tàu tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa hơn.

Tác giả cho rằng đây không đơn thuần là quá trình sửa chữa một chiến hạm cũ, mà là bước tái thiết toàn diện, biến Đô đốc Nakhimov thành một nền tảng tác chiến mới với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên biển.

Điểm đáng chú ý là quá trình hiện đại hóa được tiến hành trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt và hạn chế của phương Tây.

Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov có thể tạo ra mối đe dọa lớn cho Hạm đội của NATO. Ảnh: YT

Theo nhận định của Sohu, trong lúc NATO tìm cách kìm hãm năng lực đóng tàu của Moscow, Nga vẫn tiếp tục nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực, số hóa nhiều thiết bị vận hành và xây dựng một nền tảng đa nhiệm phục vụ mục tiêu răn đe chiến lược.

Các cuộc thử nghiệm dự kiến kéo dài đến cuối nửa đầu năm nay. Sau khi hoàn tất, tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov sẽ được đưa vào trực chiến và giữ vai trò quan trọng trong lực lượng tàu mặt nước của Nga.

Một số cây viết quân sự cho rằng, xét về quy mô và số lượng vũ khí mang theo, Đô đốc Nakhimov là một trong những chiến hạm được trang bị mạnh nhất hiện nay. Sự trở lại của con tàu vì thế không chỉ có ý nghĩa đối với Hải quân Nga, mà còn gửi đi thông điệp rằng Moscow vẫn duy trì khả năng củng cố sức mạnh trên biển bất chấp sức ép từ phương Tây.

Trong bối cảnh NATO đang theo dõi chặt chẽ các động thái quân sự của Nga, việc Đô đốc Nakhimov chuẩn bị quay trở lại đội hình chiến đấu được xem là diễn biến khó có thể bỏ qua.

Bộ trưởng Litva bị kêu gọi từ chức sau những lời đe dọa nhắm vào Kaliningrad

Không chỉ năng lực hải quân Nga thu hút sự chú ý, những tranh cãi liên quan tới Kaliningrad cũng tiếp tục nóng lên sau các phát biểu của Ngoại trưởng Litva Kęstutis Budrys.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm tách biệt với phần còn lại của đất nước, giáp Ba Lan và Litva. Do vị trí đặc biệt tại khu vực Baltic, nơi đây từ lâu được xem là một trong những điểm nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Nga và NATO.

Theo bài viết, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Thụy Sĩ hồi tháng 5, ông Budrys đã đề cập tới khả năng NATO tấn công các căn cứ quân sự của Nga trong trường hợp Moscow có hành động nhằm vào các quốc gia thành viên liên minh. Những phát biểu này nhanh chóng gây tranh luận.

Cổng thông tin Lrytas sau đó đưa tin một số nghị sĩ Quốc hội Litva đã yêu cầu miễn nhiệm ông Budrys. Ông Laurynas Kasčiūnas, thành viên đảng Liên minh Tổ quốc, cho rằng vấn đề từ chức của ngoại trưởng có thể được quyết định trong vài ngày tới.

Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys. Ảnh: Reuters

Bài viết đặt diễn biến này trong bối cảnh Nga nhiều lần phát tín hiệu cứng rắn đối với bất kỳ động thái nào có thể ảnh hưởng tới Kaliningrad. Moscow từng tuyên bố việc phong tỏa hoặc đe dọa an ninh của vùng lãnh thổ này sẽ là một “lằn ranh đỏ”, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ nếu lợi ích của mình bị xâm phạm.

Theo cách diễn giải của tác giả, ông Budrys muốn thể hiện quyết tâm trước Nga nhưng cuối cùng lại đối mặt với sức ép ngay trong nội bộ Litva. Thay vì tạo ra sự đồng thuận, những tuyên bố cứng rắn của ông đã làm dấy lên tranh luận về nguy cơ đẩy căng thẳng giữa Nga và NATO lên mức nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, khả năng ông Budrys phải rời chức vụ hay không vẫn phụ thuộc vào diễn biến chính trị nội bộ tại Litva. Cho đến nay, các thông tin được nêu chủ yếu phản ánh tranh luận trong Quốc hội nước này, chưa đồng nghĩa với việc quyết định miễn nhiệm đã được đưa ra.

Dù vậy, vụ việc cho thấy Kaliningrad tiếp tục là chủ đề đặc biệt nhạy cảm trong quan hệ giữa Moscow và các nước Baltic. Trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa kết thúc, bất kỳ tuyên bố hoặc động thái nào liên quan tới khu vực này đều có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa Nga và NATO.

Ông Zelensky đề nghị hòa bình và cuộc gặp. Còn Nga thì sao?

Giữa lúc các tranh cãi về an ninh khu vực tiếp diễn, khả năng nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine một lần nữa được nhắc tới sau khi ông Volodymyr Zelensky công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Putin.

Theo nội dung được truyền thông đăng tải, ông Zelensky đề nghị Nga tiến hành đàm phán trực tiếp, hướng tới ngừng bắn và trao đổi toàn bộ tù binh. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai bên tại một địa điểm trung lập, thay vì Moscow hoặc Kiev. Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ được nhắc tới như những lựa chọn có thể cân nhắc.

Tác giả một bài viết đăng trên cổng thông tin NetEase của Trung Quốc cho rằng đề xuất này khiến nhiều người chú ý, bởi trước đó Kiev vẫn nhấn mạnh yêu cầu khôi phục quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong đường biên giới năm 1991.

Trong khi đó, lập trường của Nga vẫn chưa thay đổi đáng kể. Bài viết nhắc lại tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rằng xung đột có thể kết thúc trong thời gian ngắn nếu lực lượng Ukraine rút khỏi các khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập. Đây là điều kiện Kiev nhiều lần bác bỏ.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: CNN

Nhà sáng lập kênh TST Konstantin Malofeev cho rằng bức thư của ông Zelensky không chỉ hướng tới Điện Kremlin mà còn nhằm tác động tới dư luận Nga. Theo ông Malofeev, nếu mục đích duy nhất là truyền đạt đề xuất tới Moscow, thông điệp hoàn toàn có thể được chuyển qua các kênh liên lạc kín.

Việc công bố thư ngỏ vì thế được ông Malofeev xem là một động thái truyền thông nhằm tạo ra ấn tượng rằng phía Ukraine chủ động đề nghị hòa bình, trong khi Nga không sẵn sàng phản hồi.

Theo quan điểm của ông Malofeev, Moscow không cần trả lời bức thư theo cách mà Kiev mong muốn.

“Cần giành chiến thắng. Đó sẽ là câu trả lời tốt nhất” - ông Malofeev viết trên kênh Telegram cá nhân.

Điện Kremlin được cho là đã biết nội dung bức thư, nhưng chưa đưa ra bình luận cụ thể. Trước đó, Tổng thống Putin từng nói tính hợp pháp của ông Zelensky là vấn đề cần được các chuyên gia pháp lý xem xét. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định nếu Kiev thực sự muốn đạt được thỏa thuận hòa bình, Moscow sẽ tìm được người phù hợp để ký kết văn kiện.

Như vậy, dù đề xuất đàm phán tiếp tục được đưa ra, khoảng cách giữa lập trường của Moscow và Kiev vẫn còn rất lớn. Nga duy trì các điều kiện liên quan tới lãnh thổ, trong khi Ukraine chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận những yêu cầu này. Trong bối cảnh đó, khả năng một cuộc gặp trực tiếp sớm diễn ra vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.