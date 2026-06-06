124 tấn thép và bê tông: Nga đang làm gì với "kỳ quan hạt nhân" của chính mình?

Theo The First Technical, các kỹ sư Nga tại dự án Nhà máy Điện hạt nhân Leningrad-2 (LAES-2) đã hiện thực hóa cam kết này bằng việc nâng thành công khối "bảo vệ khô" nặng 124 tấn vào vị trí thiết kế của tổ máy số 3 – một cột mốc kỹ thuật quan trọng khẳng định độ tin cậy của công nghệ lò phản ứng VVER-1200 thế hệ mới.

Việc lắp đặt tấm chắn lò phản ứng khô nặng 124 tấn đã hoàn tất trên tổ máy phát điện thứ ba, hiện đang được xây dựng và sử dụng lò phản ứng VVER-1200. Cấu trúc này được lắp đặt vào vị trí thiết kế trong tòa nhà lò phản ứng trong một quy trình vận hành phức tạp duy nhất do các chuyên gia từ bộ phận kỹ thuật hạt nhân của JSC CONCERN TITAN-2 thực hiện.

Một hình trụ bằng thép, đường kính khoảng bảy mét và chiều cao khoảng năm mét, đã được lắp đặt cẩn thận vào trục lò phản ứng, tuân thủ nghiêm ngặt các dung sai lắp đặt.

Hệ thống che chắn khô là một yếu tố quan trọng của hệ thống an toàn thụ động của lò phản ứng VVER-1200. Nó được thiết kế để bảo vệ các cấu trúc trục lò phản ứng khỏi tải trọng nhiệt và bức xạ, cũng như đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống điều khiển và giám sát.

Công tác chuẩn bị cho việc lắp đặt mất nhiều thời gian hơn đáng kể so với việc lắp đặt thực tế. Các khối kết cấu riêng lẻ được chế tạo sẵn, sau đó được đổ đầy bê tông serpentine đặc biệt và trải qua quá trình xử lý nhiệt kéo dài. Bê tông được nung nóng đến nhiệt độ cao để loại bỏ độ ẩm dư thừa và đạt được cường độ thiết kế, chu kỳ chuẩn bị cho mỗi khối kéo dài vài tuần.

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn vận hành, cấu trúc này sẽ hoạt động như một phần của hệ thống bảo vệ thụ động của lò phản ứng, giảm thiểu tác động của dòng neutron và nhiệt độ cao lên các bộ phận trục lò phản ứng.

Lò phản ứng VVER-1200 đang xây dựng tại tổ máy 3 của LAES-2 thuộc thế hệ 3+, vốn nổi tiếng thế giới nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các hệ thống an toàn chủ động và thụ động. Trong kiến trúc này, khối bảo vệ khô đóng vai trò như một "bộ giảm chấn" kiên cố nhất trực tiếp hứng chịu các tác động khắc nghiệt từ tâm lò.

Khi tổ máy chính thức vận hành, khối bảo vệ khô sẽ hoạt động như một thành phần cốt lõi của hệ thống an toàn thụ động, có nhiệm vụ làm suy giảm dòng neutron và hạ thấp áp lực nhiệt độ cực cao từ lò phản ứng tác động lên các cấu trúc bê tông của giếng lò.

Nói cách khác, nếu không có lớp bảo vệ xung quanh này, bức xạ neutron liên tục và nhiệt độ lên tới hàng trăm độ C sẽ làm suy giảm đặc tính cơ lý của thành giếng lò theo thời gian, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc duy trì một môi trường nhiệt độ ổn định bên ngoài khối bảo vệ khô còn giúp các hệ thống cảm biến, thiết bị kiểm soát và điều khiển dòng chu trình hạt nhân hoạt động một cách chính xác, liên tục không sai số.