Chú chó nổi tiếng hơn 1,5 triệu người theo dõi bị trộm rồi bán cho quán thịt chó với giá 700.000 đồng

Một chú chó nổi tiếng trên mạng xã hội tại Trung Quốc đã bị bắt trộm và giết thịt, khiến chủ nhân của nó rơi vào đau đớn tột cùng khi tìm kiếm công lý nhưng lại vấp phải những hạn chế trong hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ thú cưng.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Chutou, một chú chó giống Border Collie 8 tuổi thuộc sở hữu của anh Guo, một nhà sáng tạo nội dung du lịch đến từ tỉnh Hà Nam. Chutou được nhiều người yêu mến nhờ sự thông minh, năng động và tính cách hiền lành.

Hình ảnh chú chó được chia sẻ

Trong nhiều năm đồng hành cùng chủ nhân trên những chuyến hành trình xuyên Trung Quốc, từ vùng núi phủ tuyết đến các sa mạc rộng lớn, Chutou thường xuất hiện trong các video du lịch và thậm chí còn canh gác bên ngoài lều vào ban đêm. Nhờ đó, chú chó này thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Fengmian News, năm 2018, anh Guo mua Chutou từ một người bán chó ven đường với giá hơn 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng) khi chú chó mới 3 tháng tuổi.

Gần đây, trong lúc anh Guo đang thực hiện chuyến du lịch một mình tại Georgia, Chutou được gửi ở nhà cùng bố mẹ. Ngày 11/5, cha của Guo phát hiện Chutou biến mất khỏi khu đất nông nghiệp của gia đình. Hình ảnh từ camera giám sát sau đó cho thấy hai người lạ đã đưa chú chó đi bằng xe máy điện.

Chủ của chú chó nổi tiếng

Ngay khi nhận được tin, Guo lập tức kết thúc chuyến đi và trở về Trung Quốc để tìm kiếm người bạn đồng hành của mình. Đến ngày 26/5, anh tìm được người bị cáo buộc đã lấy trộm Chutou và đề nghị trả 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) để chuộc lại chú chó.

Tuy nhiên, người này cho rằng ông ta tưởng Chutou là chó hoang và nói rằng con vật tự đi theo sau khi được gọi. Guo bác bỏ lời giải thích đó. Anh cho biết Chutou khi ấy vẫn đeo vòng cổ và thiết bị định vị, đồng thời đang nằm nghỉ trên khu đất của gia đình.

Sau đó, anh được thông báo rằng Chutou đã bị bán cho một nhà hàng kinh doanh thịt chó với giá 180 NDT (khoảng 700.000 đồng) và đã bị giết để làm thịt. Theo Guo, người bị cáo buộc trộm chó cùng gia đình không hề xin lỗi. Người này thậm chí còn nói: "Con chó đã chết rồi, đừng làm ầm lên nữa. Tôi đâu có vi phạm pháp luật."

Những kẻ đã trộm chú chó

Trong nỗ lực cuối cùng để tìm lại thú cưng, Guo đã đối chất với nhân viên nhà hàng đã giết mổ Chutou và hy vọng có thể nhận lại phần thi thể hoặc ít nhất là bộ lông của chú chó.

Tuy nhiên, người giết mổ trả lời rằng: "Lông của nó đã bị vứt vào thùng rác từ lâu."

Đau đớn trước sự việc, Guo đã trình báo với cảnh sát và cung cấp các bằng chứng liên quan đến giá trị của Chutou với hy vọng vụ việc đủ điều kiện để bị xử lý hình sự.

Luật sư Du Wei thuộc Công ty Luật Weixu (Tứ Xuyên) cho biết với truyền thông Trung Quốc rằng các vụ trộm cắp chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu tài sản bị đánh cắp được xác định có giá trị trên 2.000 NDT (7,7 triệu đồng).

Nếu cơ quan chức năng xác định Chutou có giá trị vượt ngưỡng này, nghi phạm có thể bị truy tố về tội trộm cắp với mức án lên tới 3 năm tù giam.

Các luật sư cũng nhận định Guo có thể yêu cầu bồi thường cho những tổn thất trực tiếp. Tuy nhiên, giá trị thương mại của Chutou với tư cách là một "ngôi sao mạng xã hội" cũng như tổn thất tinh thần mà chủ nuôi phải gánh chịu sẽ rất khó chứng minh trước pháp luật.

Hiện Trung Quốc chưa có luật bảo vệ động vật đồng hành. Trong hầu hết trường hợp, thú cưng vẫn được xem là tài sản và các tranh chấp thường chỉ được giải quyết theo hướng bồi thường dân sự.

Vụ việc nhanh chóng gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và một lần nữa làm dấy lên tranh luận về hoạt động buôn bán, tiêu thụ thịt chó tại Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: "Tôi đã khóc khi xem lại những video cũ của Chutou. Một sinh linh thông minh và đầy sức sống lại kết thúc bi thảm như vậy. Những kẻ trộm, giết và ăn thịt nó phải trả giá."

Mặc dù Trung Quốc không có lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc đối với việc tiêu thụ thịt chó, nhưng từ năm 2020, chó đã bị loại khỏi danh mục vật nuôi phục vụ chăn nuôi của nước này.

Một số thành phố như Shenzhen và Zhuhai đã cấm tiêu thụ thịt chó và mèo. Tuy nhiên, tại một số khu vực khác, thịt chó vẫn được xem là một món ăn truyền thống.

Tại Yulin, lễ hội thịt chó gây tranh cãi do các thương nhân quảng bá và được tổ chức hằng năm vào khoảng ngày 21/6 từ năm 2010 vẫn là tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Ở thời kỳ cao điểm, các báo cáo cho biết hàng nghìn con chó đã bị giết mổ trong dịp này, bất chấp những biện pháp kiểm soát của chính quyền địa phương như cấm giết mổ trên đường phố, tăng cường giám sát thị trường và kiểm tra điều kiện vệ sinh.

Nguồn: SCMP