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16 công nghệ chưa từng có của Nga "dồn hết" cho động cơ "Máy bay thế kỷ 21": Đích thân TT Putin thị sát

| | Tài chính quốc tế

PD-14 của Nga không chỉ là một động cơ, nó là minh chứng cho khả năng tự chủ công nghệ của xứ Bạch Dương.

Động cơ PD-14 sản xuất riêng cho máy bay chở khách MC-21 đã trở thành một trong những dự án công nghệ phức tạp nhất của ngành hàng không Nga trong nhiều thập kỷ qua.

MC-21 là từ viết tắt tiếng Nga của "Máy bay tầm xa thế kỷ 21" - đây là một trong 3 máy bay chở khách mới nhất của Nga vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát trước cuộc họp về phát triển hàng không dân dụng tại Viện Nghiên cứu Hàng không M.M. Gromov diễn ra ngày 25/6 tại Nga, Vedomosti thông tin.

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Theo TT Putin, công nghệ của Nga ngang tầm với những mẫu máy bay tốt nhất trên thế giới, và ở một số bộ phận, còn vượt trội hơn so với các nước phương Tây về chất lượng. Ảnh: Maxim Stulov/Vedomosti

Nga dồn 16 phát minh mới cho riêng động cơ PD-14 của MC-21

Khi chế tạo loại động cơ này, các kỹ sư của UAC đã triển khai 16 công nghệ then chốt mà trước đây hoàn toàn chưa có ở Nga - theo tuyên bố từ nhà sản xuất Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) - thành viên Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec.

16 công nghệ chưa từng có của Nga "dồn hết" cho động cơ "Máy bay thế kỷ 21": Đích thân TT Putin thị sát - Ảnh 2.

Cận cảnh động cơ tuabin khí thế hệ thứ 5 PD-14 do UAC sản xuất.

"Máy bay MC-21 trang bị động cơ PD-14 đã được thử nghiệm trong điều kiện tro núi lửa và tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải hiện hành của ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế). Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu riêng đã giảm 10–15% so với các máy bay tương tự" - Tập đoàn UAC thông báo đồng thời nhấn mạnh PD-14 là động cơ tuabin khí thế hệ thứ năm mới nhất của Nga.

PD-14 được thiết kế cho máy bay chở khách tầm trung MC-21 và đáp ứng các yêu cầu môi trường hiện hành, Tập đoàn Rostec thông tin thêm.

16 công nghệ chưa từng có của Nga "dồn hết" cho động cơ "Máy bay thế kỷ 21": Đích thân TT Putin thị sát - Ảnh 3.

Máy bay MC-21 với động cơ PD-14. Nguồn ảnh: UAC

Theo Tạp chí Hàng không Nga, để đạt được các thông số này, các kỹ sư đã phát triển nhiều cấu kiện hoàn toàn mới: Cánh quạt rỗng tần số rộng, cánh tuabin đơn tinh thể với lớp phủ cách nhiệt thế hệ hai, và buồng đốt phát thải thấp làm từ hợp kim liên kim loại.

Bên cạnh đó, động cơ còn tích hợp công nghệ in 3D cho các bộ phận làm việc ở nhiệt độ cao, cánh tuabin áp suất thấp dạng rỗng, và kết cấu composite hấp thụ âm thanh.

Phân tích con số giảm 10–15% mức tiêu thụ nhiên liệu

Con số 10–15% nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng trong ngành hàng không, đây là một bước tiến cực kỳ đáng kể.

Về kinh tế vận hành: Với một chuyến bay thương mại trung bình, nhiên liệu chiếm 25–35% chi phí khai thác. Giảm 10–15% tiêu hao nhiên liệu đồng nghĩa với việc hãng hàng không tiết kiệm hàng chục triệu USD mỗi năm trên mỗi đội bay.

Về tầm bay: Ít đốt nhiên liệu hơn đồng nghĩa với tầm bay xa hơn hoặc tải trọng thương mại lớn hơn - hai yếu tố cạnh tranh quan trọng trên thị trường hàng không.

Về môi trường: Tiêu thụ ít kerosene hơn trực tiếp làm giảm lượng phát thải CO₂ và NOₓ - phù hợp với xu hướng siết chặt quy định môi trường toàn cầu.

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Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm đến công ty UEC-Kuznetsov (thuộc UEC) năm 2025. Ảnh: Điện Kremlin

Chỉ một ngày trước khi thông tin trên được Tập đoàn UAC công bố, nhà sản xuất máy bay thương mại hàng đầu Yakovlev thuộc UAC đã thực hiện chuyến bay thử MC-21 với PD-14 trong một tình huống đặc biệt: Máy bay cất cánh chỉ với một động cơ hoạt động.

Vào ngày 23/6, Kỹ sư trưởng của MC-21, Vitaly Naryshkin, cho biết máy bay đã đạt được tầm bay 3.800 km với số lượng hành khách tương đương 175 người trên khoang.

Chuyên gia hàng không Roman Gusarov từng giải thích rằng UAC chắc chắn sẽ tiếp tục nỗ lực tăng tầm bay của MC-21 sau khi đưa vào khai thác thương mại.

Phát minh của Nga từng làm rung chuyển ngành hàng không: Máy bay 2 tầng lớn nhất thế giới chở 860 người, cánh dài 88m, tải trọng 650 tấn, nhưng chưa từng cất cánh

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

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