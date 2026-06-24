Phát minh của Nga từng làm rung chuyển ngành hàng không: Máy bay 2 tầng lớn nhất thế giới chở 860 người, cánh dài 88m, tải trọng 650 tấn, nhưng chưa từng cất cánh

Vào thập niên 1990, Nga đáng lẽ đã sở hữu chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Đó là chiếc KR-860, được mệnh danh là "Đôi cánh nước Nga".

Đây là sản phẩm của Cục Thiết kế Sukkhoi với mục tiêu sản xuất chiếc máy bay vận tải hàng không dân dụng khả thi về mặt kinh tế. Theo ước tính của họ, trong thế kỷ 21, lượng hành khách sẽ tăng 9-12% mỗi năm. Do đó, thị trường sẽ cần những chiếc máy bay hai tầng để chở được số lượng lớn người cùng một lúc.

“Các cơ quan hàng không trên toàn thế giới đều đang nghiên cứu loại máy bay hai tầng như vậy. Mỹ đã tạo ra dòng Boeing-747 và châu Âu đã phát triển chiếc Airbus A380 khổng lồ. Vào cuối những năm 1990, Sukhoi đã nắm bắt xu hướng và không muốn bỏ lỡ phân khúc mới của máy bay hai tầng chở khách”, chuyên gia an toàn hàng không Alexei Vlasov cho biết.

Các kỹ sư muốn bố trí tối đa 12 ghế trên một hàng ở tầng dưới và 9 ghế ở tầng trên. Mỗi máy bay loại này dự kiến sẽ chở được tối đa 860 người, tức tải trọng lên đến 650 tấn.

Cánh của chiếc máy bay này dài 88m. Do đó, máy bay cần thêm không gian trên đường băng và trong nhà chứa. Vì vậy, các nhà thiết kế quyết định làm cho cánh có thể gập lại xuống còn 64 mét.

Chiếc máy bay dài 80 mét này có khả năng bay với vận tốc khoảng 1.000 km/h và tầm xa lên đến 15.000 km. Mọi thứ trên lý thuyết đều rất hoàn hảo, vậy tại sao công ty quyết định từ bỏ dự án?

Lý do rất đơn giản, đó là khủng hoảng kinh tế.

Để chế tạo một chiếc máy bay như vậy, một công ty phải thiết lập một chuỗi sản xuất khổng lồ từ động cơ riêng, khung máy bay riêng, các xưởng và thiết bị chuyên biệt. Những điều đó lại không tồn tại ở Nga vào thời điểm đó.

Một dự án như vậy đòi hỏi hàng tỷ USD và Sukhoi không đủ khả năng chi trả.

Ông Vlasov cho biết nhà phát triển không nhận được trợ cấp từ chính phủ cho các dự án quy mô lớn. Đó là lý do tại sao họ từ bỏ dự án chế tạo máy bay dân dụng lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Vlasov, Nga không bỏ lỡ điều gì và thậm chí có thể đã được hưởng lợi từ việc từ chối sản xuất máy bay hai tầng KR-860. Họ không tốn tiền và bí quyết công nghệ vẫn được giữ nguyên. Sau này, những bí mật kỹ thuật cho động cơ máy bay được sử dụng trong việc chế tạo máy bay quân sự Sukhoi và máy bay dân dụng SSJ-100.

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