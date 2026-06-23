Phát hiện Trung Quốc cắm 196.320 tấm 'kính', một phần ‘Vạn Lý Trường Thành điện’ chưa từng có dài 400km, rộng 5km giữa sa mạc, thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho hàng triệu người

Tại đây, 196.320 tấm pin mặt trời được sắp xếp thành hình một con ngựa đang phi nước đại trên cát. Công trình này thuộc Nhà máy điện mặt trời Junma và đã được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là hình ảnh tạo bởi các tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới vào ngày 9/7/2019.

Tuy nhiên, hình con ngựa chỉ là một phần rất nhỏ trong siêu dự án năng lượng tái tạo đang được Trung Quốc triển khai.

Nằm giữa sa mạc Kubuqi, dự án được ví như "Vạn Lý Trường Thành năng lượng mặt trời" của Trung Quốc. Hành lang điện mặt trời này kéo dài khoảng 400 km, rộng tối đa gần 5 km và hướng tới công suất 100 GW vào năm 2030.

Nếu Vạn Lý Trường Thành được xây để bảo vệ lãnh thổ, thì "bức tường" mới giữa sa mạc được xây để sản xuất điện.

Riêng cụm pin mặt trời hình ngựa của Nhà máy Junma đã phủ diện tích khoảng 1,4 triệu m2. Hệ thống này sản xuất ra khoảng 500.000 kWh điện mỗi ngày, tương đương gần 2 tỷ kWh mỗi năm. Nguồn điện được truyền tới khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, cách đó khoảng 1.300 km để phục vụ cho hàng triệu người.

Quy mô toàn bộ hành lang năng lượng còn lớn hơn nhiều.

Tính đến năm 2024, dự án đã lắp đặt khoảng 5,4 GW công suất điện mặt trời. Trong đó, căn cứ năng lượng Kubuqi của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đóng góp khoảng 2 GW.

Riêng tổ hợp Tam Hiệp Kubuqi được thiết kế với tổng công suất 16 GW, bao gồm 8 GW điện mặt trời, 4 GW điện gió và 4 GW nhiệt điện than.

Việc kết hợp nhiệt điện than khiến dự án không hoàn toàn là năng lượng sạch. Tuy nhiên, mục đích của phần công suất này là duy trì sự ổn định của lưới điện khi sản lượng điện gió và điện mặt trời biến động theo thời tiết.

Các hình ảnh vệ tinh Landsat của NASA từ năm 2017 đến năm 2024 cho thấy tốc độ mở rộng rất nhanh của dự án trên bề mặt sa mạc.

Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở sản lượng điện. Các tấm pin tại Kubuqi được lắp đặt ở độ cao lớn hơn so với những trang trại điện mặt trời thông thường. Thiết kế này cho phép ánh sáng khuếch tán và gió vẫn có thể lưu thông bên dưới. Nhờ đó, cỏ và một số loại cây trồng có thể phát triển trong bóng râm của các tấm pin.

Các kết cấu này cũng hoạt động như những hàng rào chắn gió tự nhiên, giúp giảm xói mòn đất và hạn chế bốc hơi nước trên bề mặt sa mạc.

Hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy nhiều khu vực đặt pin mặt trời trong thời gian dài đã xuất hiện hiện tượng xanh tươi rõ rệt.

Giới nghiên cứu cho rằng hệ thống điện mặt trời đang góp phần tạo ra môi trường vi khí hậu thuận lợi hơn tại những khu vực vốn khô cằn. Tuy nhiên, việc các thay đổi này có thể ảnh hưởng đến lượng mưa địa phương hay không vẫn là câu hỏi cần thêm thời gian nghiên cứu.

Nói cách khác, một trong những công cụ chống sa mạc hóa hiệu quả nhất mà Trung Quốc đang sử dụng có thể chính là các tấm pin mặt trời.

Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, hình con ngựa không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Ngựa có ý nghĩa văn hóa đặc biệt đối với Nội Mông, nơi gắn liền với truyền thống du mục hàng trăm năm. Vì vậy, công trình này vừa là nhà máy điện, vừa mang tính biểu tượng văn hóa.

Quy mô phát triển năng lượng mặt trời của Trung Quốc hiện nay cũng khiến nhiều quốc gia phải chú ý. Theo EcoWatch, chỉ riêng trong tháng 5/2025, Trung Quốc đã bổ sung thêm 93 GW công suất điện mặt trời trên phạm vi cả nước.

Với tốc độ đó, mục tiêu đạt 100 GW công suất tại hành lang Kubuqi vào năm 2030 đang dần trở thành mục tiêu có thể hiện thực hóa.

Giữa sa mạc rộng lớn của Nội Mông, hình ảnh con ngựa khổng lồ có thể nhìn thấy từ vũ trụ không chỉ là một công trình nghệ thuật. Nó còn là biểu tượng cho tốc độ chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc và cho thấy những vùng đất khô cằn nhất cũng có thể được biến thành các trung tâm sản xuất điện quy mô lớn.

Theo Yahoo News