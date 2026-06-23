Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ bán tháo mạnh, thị trường chứng khoán một quốc gia châu Á liên tục "rút phích" vì rơi quá mạnh

Kết thúc phiên, chỉ số KOSPI mất 910,71 điểm, tương đương 9,99%, xuống còn 8.203,84 điểm. Trước đó 1 ngày, chỉ số này vừa lập đỉnh lịch sử ở mức 9.114,55 điểm.

KOSPI mở cửa phiên 23/6 trong sắc đỏ với mức giảm nhẹ 0,34%. Dù có thời điểm quay đầu tăng điểm trong đầu phiên, áp lực bán gia tăng nhanh chóng khiến thị trường lao dốc trong phần lớn thời gian giao dịch.

Nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn, trở thành tâm điểm của làn sóng bán tháo. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 12,31%, trong khi SK hynix mất 12,47%. Đây là hai doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường Hàn Quốc.

Đà giảm sâu buộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế "circuit breaker" vào khoảng 14h33. Theo quy định, giao dịch trên sàn chính bị tạm ngừng trong 20 phút sau khi KOSPI duy trì mức giảm trên 8% so với phiên trước trong ít nhất một phút.

Trước đó, vào khoảng 11h40, cơ chế "sidecar" chiều bán cũng đã được áp dụng sau khi hợp đồng tương lai KOSPI 200 giảm mạnh. Biện pháp này khiến các lệnh bán theo chương trình bị tạm dừng trong 5 phút nhằm giảm tốc độ lao dốc của thị trường.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc và Nextrade cho thấy nhà đầu tư nước ngoài là nhóm bán ròng chủ đạo. Trong phiên, khối ngoại bán ròng lượng cổ phiếu trị giá khoảng 5.790 tỷ won.

Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh bắt đáy với giá trị mua ròng lên tới 11.110 tỷ won, mức cao nhất trong lịch sử đối với một phiên giao dịch.

Diễn biến tiêu cực của thị trường Hàn Quốc diễn ra sau khi các cổ phiếu công nghệ lớn tại Phố Wall giảm mạnh trong phiên trước đó. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng lo ngại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất, gây áp lực lên các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, theo Han Ji-young, chuyên gia phân tích tại Kiwoom Securities, nguyên nhân chính của đợt lao dốc lần này nhiều khả năng đến từ hoạt động chốt lời tại nhóm cổ phiếu bán dẫn hơn là do những biến động vĩ mô.

Ông cho biết các chỉ báo quan trọng như giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hay đồng USD đều không có biến động đáng kể. Điều này khiến việc quy trách nhiệm cho các yếu tố kinh tế vĩ mô trở nên thiếu thuyết phục.

Theo chuyên gia này, thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn sau thời gian dài dòng tiền tập trung quá mạnh vào nhóm cổ phiếu bán dẫn. Hoạt động chốt lời quyết liệt của nhà đầu tư nước ngoài tại các mã chip đã làm gia tăng biến động và kéo toàn bộ thị trường đi xuống.

Không chỉ sàn chính, Kosdaq cũng chứng kiến một phiên giảm mạnh. Chỉ số này đóng cửa ở mức 891,52 điểm, giảm 7,94% so với phiên trước. Cơ chế sidecar chiều bán cũng được kích hoạt trên Kosdaq vào cuối buổi sáng để hạn chế đà lao dốc.

Trên thị trường ngoại hối, đồng won Hàn Quốc suy yếu nhẹ so với USD. Đồng nội tệ đóng cửa ở mức 1.539,1 won đổi 1 USD, giảm 2,1 won so với phiên trước đó.

Theo Korea Times﻿