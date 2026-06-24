Số ca nhiễm Ebola ở Congo vượt ngưỡng 1.000

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Thông tin cập nhật về số ca nhiễm Ebola ở Congo được đưa ra trong bối cảnh việc truy vết những người đã tiếp xúc với bệnh nhân vẫn là một thách thức lớn.

Tổng cộng 100 người đã hồi phục trong đợt bùng phát Ebola tập trung ở tỉnh Ituri kể từ khi dịch bệnh được tuyên bố vào ngày 15/5 - Bộ Y tế Congo cho biết. Ít nhất 365 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hoặc cách ly.

Đợt bùng phát Ebola do virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra, trở thành đợt bùng dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay. Đây là chủng virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Giới chức y tế thừa nhận có thể còn nhiều trường hợp nhiễm Ebola hơn nữa mà họ chưa biết và đỉnh dịch vẫn còn ở phía trước.

Việc truy vết tiếp xúc vẫn là vấn đề then chốt đối với chính quyền địa phương. "Nếu muốn kiểm soát một đợt bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là dịch Ebola, bạn phải xác định được ca bệnh đầu tiên. Chúng tôi không chắc chắn về thời điểm dịch bệnh này bắt đầu" - Tiến sĩ Jean Kaseya, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, nói.

Tiến sĩ Jean Kaseya, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Ảnh: AP)

Các quan chức cũng chưa xác định được bệnh nhân đầu tiên và đã tiến hành truy vết hơn 35.000 người từng tiếp xúc với những người nhiễm bệnh tính đến tuần trước - chính quyền Congo thông tin.

Một phần nguyên nhân là do miền Đông Congo cũng đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực từ phiến quân. Tại tỉnh Ituri, các cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hậu thuẫn đã cắt đứt tuyến đường đến nhiều làng mạc. Các vụ tấn công đã buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Hơn một tháng kể từ khi dịch Ebola bùng phát, các quan chức tin rằng dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó và chưa xác định được quy mô thực sự của đợt dịch.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết ít nhất 2 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa - trong đó có hơn 320.000 người tị nạn - đang sống ở những khu vực có nguy cơ nhiễm Ebola ở Congo. Trong một tuyên bố hôm 19/6, cơ quan này cho biết họ vô cùng quan ngại ngại về thực trạng virus Ebola lây lan nhanh chóng và những rủi ro ngày càng tăng mà nó gây ra cho các cộng đồng người tị nạn trên khắp khu vực.

"Nếu một căn bệnh hoặc dịch bệnh lây lan trong số hàng nghìn người đang sống tại khu vực này, đó sẽ là một thảm họa thực sự, xét đến điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh tại đây" - ông Charité Banza, nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở tỉnh Ituri, cho biết.