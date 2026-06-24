Cảnh báo 'lạnh gáy' từ liên minh tình báo Ngũ Nhãn

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Trong một tuyên bố chung hiếm hoi được công bố hôm 22/6, các quan chức an ninh mạng từ Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand (nhóm tình báo Ngũ Nhãn) cho biết, các mô hình AI tiên tiến đang phát triển nhanh hơn dự kiến và “được dự đoán sẽ vượt quá kỳ vọng hiện tại của ngành, làm thay đổi căn bản cả khả năng tấn công và phòng thủ mạng”.

"Thời gian không phải tính bằng năm, mà bằng tháng", báo cáo cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng "rủi ro mạng không thể chỉ được coi là vấn đề kỹ thuật đơn thuần nữa, mà là rủi ro kinh doanh cốt lõi và trách nhiệm của lãnh đạo".

Tuyên bố cho biết, AI sẽ giúp cải thiện khả năng phòng thủ mạng theo thời gian, nhưng cũng đang làm giảm rào cản đối với các tác nhân độc hại, làm tăng tốc độ và độ phức tạp của các cuộc tấn công, đồng thời thu hẹp khoảng thời gian giữa việc phát hiện và khai thác lỗ hổng.

Các cơ quan này kêu gọi các tổ chức tăng cường khả năng phòng thủ kỹ thuật số, cập nhật phần mềm, hạn chế quyền truy cập vào các hệ thống nhạy cảm và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng trước khi chúng xảy ra.

Mặc dù tuyên bố của nhóm Ngũ Nhãn không nêu tên bất kỳ mô hình hay công ty cụ thể nào, nhưng cuộc tranh luận gần đây về AI đã tập trung vào công ty Anthropic của Mỹ.

Đầu năm nay, công ty này cho biết một trong những mô hình chủ lực của họ, Mythos, quá mạnh để phát hành cho công chúng và chỉ cho phép một nhóm nhỏ các tổ chức đáng tin cậy truy cập. Sau đó, công ty đã giới thiệu Fable 5, một phiên bản hạn chế hơn của Mythos, nhưng cả hai mô hình sau đó đều bị đóng cửa, sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh cấm công dân nước ngoài sử dụng chúng, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.