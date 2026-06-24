Siêu cường châu Âu vật lộn với nắng nóng tới 40 độ nhưng không có điều hòa

Trong khi điều hòa nhiệt độ gần như là thiết bị không thể thiếu tại nhiều quốc gia châu Á hay Mỹ, nước Pháp – một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Âu – lại đang phải đối mặt với thực tế hoàn toàn khác: nắng nóng có nơi vượt ngưỡng 40 độ C nhưng phần lớn người dân vẫn phải chống chọi mà không có sự hỗ trợ của điều hòa.

Ngày 23/6, Pháp ghi nhận mức nhiệt trung bình 29,8 độ C tại 30 trạm khí tượng trên cả nước, cao nhất trong lịch sử quan trắc. Kỷ lục này vượt qua các mốc từng được thiết lập trong những đợt sóng nhiệt lịch sử vào tháng 8/2003 và tháng 7/2019, khi nhiệt độ trung bình đạt 29,4 độ C.

Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo France) cảnh báo đợt nắng nóng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tại một số địa phương, nhiệt độ ban ngày liên tiếp vượt 40 độ C, trong khi nền nhiệt ban đêm cũng duy trì ở mức cao, khiến người dân gần như không có thời gian để phục hồi sau những giờ nóng bức.

Điều đáng chú ý là Pháp đang chống chọi với cái nóng trong bối cảnh điều hòa nhiệt độ thực sự không phổ biến. Theo các khảo sát gần đây, chỉ khoảng 24% hộ gia đình Pháp sở hữu ít nhất một thiết bị điều hòa. Con số này thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia có khí hậu nóng hoặc những nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Sự khác biệt còn thể hiện rõ giữa các vùng. Tại khu vực ven Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp, nơi mùa hè thường khắc nghiệt hơn, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa có thể lên tới 40-50%. Trong khi đó, tại nhiều vùng phía bắc và phía tây, tỷ lệ này chỉ quanh mức 10%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc điểm khí hậu lịch sử của Pháp. Trong nhiều thập kỷ, mùa hè tại phần lớn lãnh thổ nước này tương đối ôn hòa, khiến điều hòa không được xem là nhu cầu thiết yếu. Nhiều tòa nhà, đặc biệt là các công trình cổ ở Paris và các thành phố lớn, cũng không được thiết kế để lắp đặt hệ thống làm mát hiện đại.

Yếu tố môi trường cũng đóng vai trò quan trọng. Người Pháp từ lâu có xu hướng hạn chế sử dụng điều hòa do lo ngại tiêu thụ điện năng và phát thải khí nhà kính. Thay vào đó, họ thường sử dụng quạt, đóng cửa chớp vào ban ngày hoặc mở cửa đón gió vào ban đêm.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến những thói quen đó trở nên kém hiệu quả hơn.

Đợt nắng nóng hiện nay đã ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của đời sống. Tại Paris, công nhân sửa mái nhà Gin Dujardin cho biết ông buộc phải dừng công việc vì các tấm tôn trở nên quá nóng. “Nhiệt độ như ở Dubai vậy. Không thể nào làm nổi”, ông nói.

Các trường học, hệ thống giao thông công cộng và nhiều sự kiện thể thao cũng chịu tác động nặng nề. Tháp Eiffel phải đóng cửa vào buổi chiều thay vì hoạt động đến tối muộn như thường lệ. Bảo tàng Louvre cũng rút ngắn thời gian mở cửa để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên.

Nắng nóng còn kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng khác. Chỉ trong một tuần, Pháp ghi nhận khoảng 40 trường hợp tử vong do đuối nước khi người dân tìm đến sông hồ để giải nhiệt. Theo giới chức nước này, phần lớn nạn nhân là người trẻ tuổi.

Những diễn biến hiện tại khiến nhiều người nhớ lại thảm họa nắng nóng năm 2003 – một trong những biến cố khí hậu nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại của Pháp. Khi đó, khoảng 15.000 người đã thiệt mạng, chủ yếu là người cao tuổi sống trong các căn hộ và viện dưỡng lão không có điều hòa.

Dù tỷ lệ lắp đặt điều hòa tại Pháp đang tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt sau các đợt nắng nóng liên tiếp, quốc gia này vẫn còn cách khá xa mức độ phổ biến của các nước khác. Khi nhiệt độ mùa hè ngày càng khắc nghiệt, câu hỏi không còn là liệu người Pháp có cần điều hòa hay không, mà là họ sẽ phải thích nghi nhanh đến mức nào với một khí hậu đang thay đổi.

Nguồn: Tổng hợp﻿