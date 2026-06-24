Apple đóng 3 cửa hàng tại các trung tâm thương mại chỉ trong 1 ngày: Chuyện gì đây?

Gã khổng lồ công nghệ Apple vừa chính thức đóng cửa vĩnh viễn cửa hàng bán lẻ tại Trumbull Mall (Connecticut) - trung tâm thương mại vốn đang ngập trong nợ. Bước đi nằm trong chiến dịch rút lui đồng loạt khỏi ba trung tâm mua sắm đang sa sút tại Mỹ, chính thức thu hẹp mạng lưới cửa hàng vật lý tại bang Connecticut xuống còn 6 chi nhánh.

Sau khi chính thức đóng cửa vào ngày 20/6 vừa qua, mặt tiền cũ của Apple Store tại tầng trên của trung tâm thương mại được đính kèm một thông điệp chia tay ngắn gọn gửi tới khách hàng. Trước đó vào tháng 4, Táo khuyết đã thông báo về quyết định rời đi, khép lại hành trình 12 năm bám trụ kể từ tháng 10/2014. Đáng chú ý, trong cùng ngày 20/6, Apple cũng đồng thời khai tử hai cửa hàng khác tại Towson (bang Maryland) và Escondido (bang California).

“Tại Apple, chúng tôi không ngừng nỗ lực mang lại dịch vụ xuất sắc và những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng,” đại diện ban điều hành Apple nhấn mạnh.“Trong quá trình tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu, chúng tôi luôn thận trọng đánh giá lại các vị trí hiện tại để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo cách tối ưu nhất. Sau sự ra đi của hàng loạt nhà bán lẻ lớn và tình trạng suy thoái kéo dài tại Trumbull Mall, Shops at North County (Escondido) và Towson Town Center, chúng tôi đã phải đưa ra quyết định khó khăn là chấm dứt vận hành tại các địa điểm này.”

Liên quan đến nhân sự, Apple cho biết toàn bộ nhân viên tại các chi nhánh Trumbull và North County sẽ được điều chuyển sang tiếp tục làm việc tại các Apple Store lân cận.

Tuy nhiên, số phận của các nhân viên tại chi nhánh Towson (Maryland) lại phức tạp hơn. Do cửa hàng này vận hành dưới một thỏa thuận thương lượng tập thể (thành lập công đoàn), các nhân viên tại đây sẽ phải trải qua quy trình nộp đơn ứng tuyển lại vào các vị trí còn trống trong hệ thống của Apple theo đúng quy định pháp lý.

Sau đợt cắt giảm này, Apple vẫn duy trì sự hiện diện vật lý tại bang Connecticut thông qua 6 địa điểm chiến lược, bao gồm: Đại lộ Greenwich, trung tâm thương mại Danbury Fair, phố Broadway (New Haven), trung tâm The SoNo Collection (Norwalk), The Shops at Evergreen Walk (South Windsor) và trung tâm Westfarms.

Sự rút lui của Apple là một đòn giáng chí mạng, không thể cứu vãn cho Trumbull Mall - thực thể đã phải chịu đựng làn sóng tháo chạy của hàng loạt thương hiệu lớn trong vài năm trở lại đây. Ngay tại phân khu từng đặt cửa hàng Apple, người ta dễ dàng chứng kiến hàng loạt gian hàng trống, bao gồm cả mặt bằng cốt lõi từng thuộc về chuỗi đại siêu thị cao cấp Lord + Taylor trước khi thương hiệu này sụp đổ vào năm 2021. Vào tháng 4 năm nay, Thị trưởng vùng Trumbull, bà Vicki Tesoro, đã công khai kêu gọi Apple cân nhắc lại quyết định đóng cửa. .

“Cái chết lâm sàng” của những cửa hàng biểu tượng như Apple Store tại các trung tâm thương mại ngoại ô là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi cấu trúc tiêu dùng thời đại số. Khi các cá mập công nghệ lựa chọn dịch chuyển dòng vốn sang các kênh trực tuyến và các khu phố mua sắm biệt lập có lưu lượng khách cao hơn, các mô hình trung tâm thương mại kiểu cũ đang tự đánh mất đi thỏi nam châm hút khách của mình, chính thức bị đẩy vào làn sóng đào thải khốc liệt.