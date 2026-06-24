Nắng nóng cực đoan ở Pháp khiến ít nhất 18 người tử vong, 2 trẻ nhỏ chết trong ô tô

Châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất năm nay. Tại Pháp, giới chức cho biết ít nhất 18 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thời tiết cực đoan, trong khi nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt phá vỡ các kỷ lục lịch sử.

Theo Reuters, ngày 22/6, thành phố Bordeaux thuộc vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng ở miền tây nước Pháp ghi nhận nhiệt độ lên tới 41,9 độ C, vượt qua kỷ lục địa phương được thiết lập vào tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, thành phố Poitiers ở miền trung nước này ghi nhận 41,2 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1947.

Tình trạng nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến Pháp. Tại Tây Ban Nha, thành phố ven biển San Sebastian ở phía bắc, nơi vốn có khí hậu mát mẻ hơn nhiều khu vực khác, cũng ghi nhận nhiệt độ tiến sát 40 độ C, cao gấp hơn hai lần mức trung bình lịch sử của ngày 22/6.

Dữ liệu giám sát khí hậu của Reuters cho thấy ngày 22/6, châu Âu là châu lục có mức nhiệt lệch khỏi ngưỡng trung bình lịch sử lớn nhất thế giới.

Trước đó, trong báo cáo công bố hồi tháng 4, World Meteorological Organization (WMO) cảnh báo tốc độ ấm lên của châu Âu hiện đã cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Tại thị trấn Carpentras ở đông nam nước Pháp, công tố viên địa phương cho biết hai trẻ em 2 tuổi và 4 tuổi được mẹ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh bên trong chiếc ô tô đỗ bên ngoài nhà. Dù lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, cả hai em đều không qua khỏi.

Ngoài ra, khu vực Bordeaux cũng ghi nhận 3 trường hợp tử vong do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng. Các nạn nhân đều là người cao tuổi, trong độ tuổi từ 80 đến 95.

Ông Jerome Boulanger, người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Pháp, kêu gọi người dân chỉ bơi tại những khu vực có nhân viên cứu hộ giám sát. Từ ngày Chủ nhật đến thứ Hai, Pháp đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong do đuối nước.

Theo số liệu chính thức, trong các đợt nắng nóng năm ngoái, số ca tử vong do đuối nước tại Pháp tăng tới 172% so với thông thường. Nhiều người được cho là đã mạo hiểm xuống nước để giải nhiệt giữa thời tiết oi bức.

Bà Clair Barnes, nhà nghiên cứu về thời tiết cực đoan và khí hậu tại Imperial College London, cho biết đợt nắng nóng hiện nay tại phần lớn châu Âu có liên quan đến hiện tượng "Omega Block" (khối chặn Omega).

Hiện tượng này được đặt tên theo hình dạng của các dòng khí quyển ở tầng cao giống chữ cái Ω trong bảng chữ cái Hy Lạp. Theo bà Barnes, khối khí nóng tập trung ở khu vực trung tâm, trong khi hai bên là các khối khí lạnh hơn.

Bà giải thích rằng luồng không khí nóng từ sa mạc Sahara ở Bắc Phi liên tục được đẩy về phía châu Âu. Đồng thời, hệ thống thời tiết di chuyển chậm khiến gió không đủ mạnh để mang lại hiệu ứng làm mát.

Theo các chuyên gia khí hậu, biến đổi khí hậu đang làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng và bão mạnh xuất hiện thường xuyên hơn, đồng thời khiến cả nhiệt độ lẫn lượng mưa cực đoan gia tăng trên phạm vi rộng.

Nguồn: ETtoday