Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo nắng nóng cực đoan gia tăng trên toàn cầu

| | Tài chính quốc tế

Những đợt nắng nóng trên khắp thế giới đang ngày càng gay gắt và kéo dài hơn.

Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Dự báo thời tiết trung hạn châu Âu, thế giới hiện có thêm khoảng 1 tỷ người phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan mỗi năm so với thập niên 1970. Nghiên cứu do Trung tâm Dự báo thời tiết trung hạn châu Âu tiến hành cho thấy biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch không chỉ làm tăng nhiệt độ vào ban ngày mà còn khiến buổi đêm trở nên ngột ngạt hơn.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn.

Cảnh báo nắng nóng cực đoan gia tăng trên toàn cầu- Ảnh 1.

Du khách dùng ô che nắng khi tham quan bậc thang Tây Ban Nha lịch sử ở Rome, Italy, ngày 23/6/2026 (Ảnh: AP)

Tại các khu vực cận nhiệt đới như Nam Phi, Đông Phi, Mexico và Trung Mỹ, người dân đang phải trải qua thêm khoảng 50 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm. Tại một số quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và Pháp, nhiệt độ cảm nhận trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm hiện nay cao hơn tới 5°C so với cách đây nửa thế kỷ.

Cảnh báo nắng nóng cực đoan gia tăng trên toàn cầu- Ảnh 2.

Bảng nhiệt kế hiển thị nhiệt độ 42°C trong đợt nắng nóng ở Rome, Italy, ngày 23/6/2026 (Ảnh: AP)

Tiến sĩ Rebecca Emerton - thuộc Trung tâm Dự báo thời tiết trung hạn châu Âu - cho biết: "Bầu khí quyển của chúng ta khi ấm lên sẽ khiến nhiệt độ cao hơn. Cùng với những thay đổi về hoàn lưu khí quyển, bức xạ mặt trời và độ che phủ của mây, tất cả các yếu tố này đang cộng hưởng, khiến chúng ta phải chứng kiến những đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, dữ dội hơn, kéo dài hơn và tình trạng căng thẳng nhiệt mãn tính trên toàn cầu".

Hệ lụy từ cuộc khủng hoảng khí hậu này đã tác động đến sức khỏe cộng đồng. Tại nhiều khu vực, số ca cấp cứu do ngất xỉu, hen suyễn và dị ứng thời tiết tăng vọt. Giới chuyên gia cảnh báo nếu không có các biện pháp giảm thiểu khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, thế giới có nguy cơ phải gánh chịu thêm gần 2 tháng nắng nóng cực đoan mỗi năm vào cuối thế kỷ này.

Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
nắng nóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện Trung Quốc cắm 196.320 tấm 'kính', một phần ‘Vạn Lý Trường Thành điện’ chưa từng có dài 400km, rộng 5km giữa sa mạc, thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho hàng triệu người

Phát hiện Trung Quốc cắm 196.320 tấm 'kính', một phần ‘Vạn Lý Trường Thành điện’ chưa từng có dài 400km, rộng 5km giữa sa mạc, thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho hàng triệu người Nổi bật

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu: Tạo ra loại pin siêu nhỏ làm từ gốm, sạc được nhiều lần, hoạt động tốt ở 150 độ C, chịu được nhiệt lên tới 300 độ C

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu: Tạo ra loại pin siêu nhỏ làm từ gốm, sạc được nhiều lần, hoạt động tốt ở 150 độ C, chịu được nhiệt lên tới 300 độ C Nổi bật

Chỉ trong vài tuần, Trung Quốc đã thâu tóm một thị trường toàn cầu: Nhật Bản, Hàn Quốc không có cơ hội

Chỉ trong vài tuần, Trung Quốc đã thâu tóm một thị trường toàn cầu: Nhật Bản, Hàn Quốc không có cơ hội

22:04 , 23/06/2026
1001 cách người Pháp tránh nắng nóng 40 độ C lịch sử khi không có điều hoà

1001 cách người Pháp tránh nắng nóng 40 độ C lịch sử khi không có điều hoà

21:34 , 23/06/2026
Trung Quốc điều tra thông tin tã trẻ em nhiễm hóa chất

Trung Quốc điều tra thông tin tã trẻ em nhiễm hóa chất

21:00 , 23/06/2026
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhà ở lớn nhất trong hơn 30 năm

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhà ở lớn nhất trong hơn 30 năm

20:29 , 23/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên