Cảnh báo nắng nóng cực đoan gia tăng trên toàn cầu

Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Dự báo thời tiết trung hạn châu Âu, thế giới hiện có thêm khoảng 1 tỷ người phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan mỗi năm so với thập niên 1970. Nghiên cứu do Trung tâm Dự báo thời tiết trung hạn châu Âu tiến hành cho thấy biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch không chỉ làm tăng nhiệt độ vào ban ngày mà còn khiến buổi đêm trở nên ngột ngạt hơn.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn.

Du khách dùng ô che nắng khi tham quan bậc thang Tây Ban Nha lịch sử ở Rome, Italy, ngày 23/6/2026 (Ảnh: AP)

Tại các khu vực cận nhiệt đới như Nam Phi, Đông Phi, Mexico và Trung Mỹ, người dân đang phải trải qua thêm khoảng 50 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm. Tại một số quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và Pháp, nhiệt độ cảm nhận trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm hiện nay cao hơn tới 5°C so với cách đây nửa thế kỷ.

Bảng nhiệt kế hiển thị nhiệt độ 42°C trong đợt nắng nóng ở Rome, Italy, ngày 23/6/2026 (Ảnh: AP)



Tiến sĩ Rebecca Emerton - thuộc Trung tâm Dự báo thời tiết trung hạn châu Âu - cho biết: "Bầu khí quyển của chúng ta khi ấm lên sẽ khiến nhiệt độ cao hơn. Cùng với những thay đổi về hoàn lưu khí quyển, bức xạ mặt trời và độ che phủ của mây, tất cả các yếu tố này đang cộng hưởng, khiến chúng ta phải chứng kiến những đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, dữ dội hơn, kéo dài hơn và tình trạng căng thẳng nhiệt mãn tính trên toàn cầu".

Hệ lụy từ cuộc khủng hoảng khí hậu này đã tác động đến sức khỏe cộng đồng. Tại nhiều khu vực, số ca cấp cứu do ngất xỉu, hen suyễn và dị ứng thời tiết tăng vọt. Giới chuyên gia cảnh báo nếu không có các biện pháp giảm thiểu khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, thế giới có nguy cơ phải gánh chịu thêm gần 2 tháng nắng nóng cực đoan mỗi năm vào cuối thế kỷ này.