Chỉ trong vài tuần, Trung Quốc đã thâu tóm một thị trường toàn cầu: Nhật Bản, Hàn Quốc không có cơ hội

Chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chóng thâu tóm thị trường tivi toàn cầu sử dụng thế hệ màn hình mới RGB-Mini LED. Chỉ riêng hai thương hiệu đến từ quốc gia tỷ dân này đã chiếm tới 90% thị phần, trong đó miếng bánh lớn nhất thuộc về cái tên dẫn đầu Hisense với 70% thị phần toàn cầu.

Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác đang nỗ lực giữ lại 10% ít ỏi còn lại, nhưng đây là một thử thách vô cùng gian nan khi các doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đang ráo riết đua nhau lọt vào top 5.

Đến, thấy và chinh phục

Theo chuyên trang công nghệ MyDrivers , các nhà sản xuất tivi Trung Quốc chỉ mất chưa đầy nửa năm để vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường tivi màn hình RGB-Mini LED vốn đang trong giai đoạn hình thành. Đáng chú ý hơn, quốc gia này không chỉ vượt mặt tất cả các đối thủ cạnh tranh mà còn gần như độc quyền toàn bộ thị trường.

Thành công này trước hết thuộc về Hisense — một thương hiệu đã rất quen thuộc tại nhiều thị trường. Dữ liệu từ MyDrivers cho thấy, Hisense hiện đang nắm giữ tới 70% thị phần tivi sử dụng tấm nền RGB-Mini LED, và đây là con số tính trên phạm vi quốc tế chứ không riêng gì thị trường nội địa Trung Quốc.

Vị trí thứ hai thuộc về một đại diện khác cũng đến từ Trung Quốc là TCL — thương hiệu sở hữu các dòng Smart TV phổ biến. TCL hiện chiếm khoảng 20% thị phần tivi RGB-Mini LED toàn cầu. Như vậy, tổng cộng lại, chỉ riêng hai công ty thuộc cùng một quốc gia đã gom trọn 90% thị phần thế giới.

Màn hình RGB-Mini LED có sự khác biệt lớn so với các tấm nền thông thường ở chỗ chúng sử dụng hệ thống đèn nền đặc biệt được cấu thành từ hàng nghìn đèn LED RGB siêu nhỏ, thay vì sử dụng đèn LED trắng hoặc xanh dương truyền thống. Ánh sáng từ các đèn LED này được hòa trộn để tạo ra các điểm ảnh và vô số vùng làm mờ cục bộ. Nhờ hệ thống đèn nền này, hình ảnh hiển thị trở nên sáng hơn và có độ chân thực cao hơn.

Thành công chớp nhoáng

TCL và Hisense đã đồng loạt trình làng những chiếc tivi đầu tiên tích hợp tấm nền RGB-Mini LED vào tháng 1/2026.

Trên thực tế, thị phần của Trung Quốc đối với phân khúc tivi này trên thế giới thậm chí còn lớn hơn. Tờ MyDrivers cho biết, tham gia vào cuộc chiến giành thị phần còn có một vài thương hiệu khác đến từ đất nước tỷ dân, ít nhất phải kể đến Changhong và Skyworth. Những cái tên này đang trực tiếp cạnh tranh để giành giật 10% thị phần còn lại với các "ông lớn" như Sony của Nhật Bản và Samsung của Hàn Quốc. Thị phần cụ thể của các hãng này hiện chưa được công bố.

Tuy nhiên, các ông lớn ngoại quốc rõ ràng đang ở thế yếu trong trận chiến này. Theo thông tin từ CNews , Sony đã phải bán lại một phần mảng kinh doanh tivi của mình cho tập đoàn TCL của Trung Quốc. Trong khi đó, Samsung cũng đã phải rút lui khỏi thị trường Trung Quốc sau 30 năm hiện diện do không chịu nổi sức ép khủng khiếp từ các đối thủ cạnh tranh bản địa.

Hiện tại, chuyên trang MyDrivers vẫn chưa đưa ra số liệu cụ thể về thị phần của Samsung và Sony trong phân khúc tivi RGB-Mini LED.

Mọi ngả đường đều dẫn đến Trung Quốc

Một thực tế đáng chú ý khác liên quan đến thị trường tivi màn hình RGB-Mini LED toàn cầu là bản chất của thị trường này lại không hoàn toàn mang tính toàn cầu. Có tới 89,4% tổng số tivi sử dụng tấm nền này được bán ra ngay tại thị trường Trung Quốc. Tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới chia nhau tỷ lệ 10,6% doanh số ít ỏi còn lại.

Tính chung trong quý I năm 2026, doanh số tivi RGB-Mini LED trên toàn cầu đạt 24.000 chiếc, con số này thậm chí còn cao hơn tổng lượng hàng tiêu thụ của cả năm 2025.

Cộng dồn từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/3/2026, toàn thế giới đã tiêu thụ được gần 50.000 chiếc Smart TV loại này. Chuyên trang MyDrivers nhận định, đây là minh chứng cho tốc độ tăng trưởng cực kỳ thần tốc của dòng sản phẩm này.

Người dùng nói "không" với màn hình nhỏ

Có một thực tế là những người tiêu dùng đã quyết định xuống tiền mua tivi trang bị tấm nền RGB-Mini LED dường như không mấy mặn mà với các phiên bản kích thước nhỏ gọn. Mặc dù các nhà sản xuất đều cung cấp cho khách hàng các lựa chọn kích cỡ 65 inch, thậm chí là 55 inch, nhưng chúng lại hoàn toàn bị ghẻ lạnh.

Dẫn đầu về mức độ phổ biến là các dòng tivi có kích thước đường chéo 85 inch — kích thước không phải là nhỏ nhất nhưng cũng chưa phải là lớn nhất trong phân khúc. Phân khúc này đã chiếm tới 36,5% doanh số toàn cầu trong quý I năm 2026. Đứng ở vị trí thứ hai là những chiếc tivi khổng lồ có kích thước lên tới 100 inch, nắm giữ 31,9% thị phần.

Chốt lại top 3 là các model sở hữu màn hình 75 inch với 24,5% thị phần. Đáng chú ý, đây chính là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng về mức độ ưa chuộng mạnh mẽ nhất, bởi vào năm 2025, thị phần của chúng mới chỉ ngấp nghé ở mức 16,3%.

Thời của IPS và OLED đã hết?

Theo nhận định của các chuyên gia được MyDrivers phỏng vấn, thị trường tivi RGB-Mini LED rõ ràng đang hướng tới một chu kỳ tăng trưởng bùng nổ. Các dự báo cho thấy doanh số của dòng sản phẩm này dự kiến sẽ chạm mốc 400.000 đến 500.000 chiếc vào thời điểm cuối năm 2026.

Giới chuyên gia cũng kỳ vọng rằng vào khoảng giữa năm 2027, tivi sử dụng tấm nền RGB-Mini LED sẽ trở thành lựa chọn cốt lõi của người tiêu dùng khi tìm mua các dòng sản phẩm màn hình lớn. Dù vậy, các chuyên gia không phân tích cụ thể xu hướng này sẽ diễn ra ở phân khúc giá nào.

Hiện tại, các model phân khúc giá rẻ phần lớn vẫn đang sử dụng tấm nền IPS bất kể kích thước màn hình lớn hay nhỏ, trong khi các dòng sản phẩm cao cấp hơn thì đang được thống trị bởi các tấm nền OLED.