Đức và Pháp bất ngờ bắt tay kiểm soát ‘gã khổng lồ’ xe tăng châu Âu

Các binh sĩ Đức trình diễn khả năng của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7V và lái xe cán qua một chiếc VW Golf cũ trong Ngày Quân đội trên khuôn viên Đại học Bundeswehr.

Đức và Pháp đang chuẩn bị tiến hành một thương vụ tiếp quản chung chưa từng có đối với nhà sản xuất xe tăng lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh 2 nước tiếp tục thúc đẩy quá trình quân sự hóa.

Ngày 23/6, chính phủ 2 nước thông báo đã hoàn tất khuôn khổ quản lý quyền sở hữu đối với KNDS, tập đoàn có trụ sở tại Amsterdam.

Đức và Pháp sẽ nắm giữ tỷ lệ cổ phần ngang nhau.

Đức dự kiến mua 40% cổ phần, trong khi Chính phủ Pháp giảm tỷ lệ sở hữu từ 50% xuống còn 40%, khiến lượng cổ phiếu tự do lưu hành chỉ còn khoảng 20%.

Phần cổ phần của Đức sẽ được mua lại từ gia đình Wegmann, cổ đông Đức hiện tại của KNDS. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn đang chờ chữ ký cuối cùng và sự chấp thuận của Ủy ban Ngân sách thuộc Quốc hội Đức.

Cả Đức và Pháp đều chưa công bố giá trị thương vụ. Tuy nhiên, một nguồn tin của Reuters cho biết việc mua lại 40% cổ phần của Đức định giá KNDS ở mức từ 15 tỷ - 18 tỷ euro (tương đương từ 17,1 tỷ USD - 20,5 tỷ USD).

KNDS sở hữu danh mục sản phẩm trải dài từ xe tăng Leopard 2 và Leclerc đến pháo binh và xe bọc thép, đồng thời là nhà cung cấp quan trọng cho quân đội các nước châu Âu.

Được thành lập năm 2015, công ty này đã cung cấp xe tăng Leopard và các hệ thống Caesar cho quân đội Ukraine, đồng thời mở một chi nhánh tại Ukraine nhằm hỗ trợ sửa chữa tại chỗ và sản xuất đạn dược.

Chính phủ Đức cho biết kế hoạch mua cổ phần sẽ “bảo đảm ảnh hưởng lâu dài đối với một công ty có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh và năng lực quốc phòng của châu Âu”.

Lãnh đạo Pháp và Đức thúc đẩy tự chủ quốc phòng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hoan nghênh thỏa thuận và cho rằng “cùng với Đức, chúng tôi đang thực hiện một bước tiến lớn đối với chủ quyền quốc phòng của mình”.

Ông Macron cho biết quan hệ đối tác này mang lại cho 2 nước “những phương tiện để tự bảo vệ, tự sản xuất và tự đổi mới”, hướng tới mục tiêu xây dựng “một châu Âu có chủ quyền, có khả năng tự bảo vệ và tự quyết định vận mệnh của mình”.

Trong nhiều năm, ông Macron đã thúc đẩy chiến lược tự chủ của châu Âu trong bối cảnh xuất hiện những rạn nứt ngày càng lớn với Mỹ, đồng thời cảnh báo châu lục này không nên trở thành “chư hầu” của Mỹ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz được đánh giá là thận trọng hơn nhưng cũng ngày càng đi theo hướng tương tự. Năm ngoái, ông cảnh báo các nước châu Âu cần chấm dứt tình trạng “đi nhờ” vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng.

Với lý do xuất phát từ “mối đe dọa từ Nga”, cả Đức và Pháp đều đang đẩy nhanh quá trình quân sự hóa, phù hợp với mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO ở mức 3,5% GDP vào năm 2035.

Nga nhiều lần bác bỏ những đồn đoán về khả năng tấn công NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những tuyên bố như vậy “không chỉ hoàn toàn phi lý mà còn là một hành động khiêu khích có chủ đích”.

Trong khi thỏa thuận mới giữa Đức và Pháp được xem là một dấu mốc trong hợp tác quân sự. Thông báo về KNDS được đưa ra chỉ vài tuần sau khi dự án FCAS phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới vào năm 2040 bị đổ vỡ.

Dự án này thất bại do khoản chi phí nghiên cứu và phát triển đã bỏ ra lên tới 3,2 tỷ euro cùng những bất đồng không thể hòa giải giữa Dassault và Airbus về vai trò lãnh đạo chương trình.