Không cần diesel, động cơ gần 22 tấn sạch đến mức khiến ngành hàng hải toàn cầu "dậy sóng"

Động cơ 4 thì của BeHydro "dậy sóng" ngành hàng hải toàn cầu

Tổ chức cung cấp dịch vụ kỹ thuật và chuyên nghiệp của Anh Lloyd's Register (LR) vừa cấp Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại đầu tiên cho động cơ hàng hải đánh lửa bằng tia lửa điện, sử dụng 100% nhiên liệu hydro của BeHydro.

Động cơ vừa sạch vừa mạnh của BeHydro vừa được Lloyd's Register phê duyệt Hạng Nhất. Hình ảnh: BeHydro

Cột mốc này được BeHydro (liên doanh giữa nhà sản xuất động cơ Bỉ ABC Engines và Công ty vận tải biển CMB.TECH.) công bố ngày 15/6.

"Việc được LR phê duyệt hạng nhất cho loại động cơ hydro 100% BeHydro không phát thải là sự khẳng định công nghệ tiên tiến mà BeHydro có thể cung cấp cho các chủ tàu tiên tiến trên toàn thế giới. Dòng động cơ hydro 100% có công suất từ 900 kW - 2670 kW (3.630 mã lực) cho các ứng dụng hàng hải khác nhau" - Tim Berckmoes, Giám đốc điều hành của ABC Engines, cho biết.

Đột phá này khiến ngành hàng hải toàn cầu chấn động.

Bởi động cơ gần 22 tấn này hứa hẹn đơn giản hóa thiết kế hệ thống và loại bỏ khí thải carbon ngay từ nguồn, đưa công nghệ này trở thành một lựa chọn thiết thực cho các nhà khai thác đang tìm kiếm giải pháp động cơ đẩy không phát thải carbon.

Động cơ hydro 100% của BeHydro có gì khác biệt?

Động cơ 4 thì BeHydro đã được phát triển và thử nghiệm tại cơ sở của ABC Engines ở thành phố Ghent của Bỉ.

Điểm nổi bật chính của hệ thống này là nó không cần nhiên liệu diesel để đốt cháy hỗn hợp. Công ty tuyên bố động cơ sử dụng hydro làm nhiên liệu duy nhất.

Điều này tạo nên sự khác biệt so với một số dự án động cơ hàng hải chạy bằng hydro trước đây - vốn sử dụng thiết kế nhiên liệu kép với việc phun nhiên liệu thông thường làm nhiên liệu mồi.

Ảnh: BeHydro

Chưa kể, động cơ đốt hydro BeHydro có thể được trang bị hệ thống xử lý khí thải ABC. Khí thải được lọc bởi bộ lọc hạt diesel (DPF) và hệ thống khử xúc tác chọn lọc (SCR), giúp lọc các hạt khí thải cực mịn, giảm thiểu lượng khí thải CO2.

Với các hệ thống xử lý khí thải này, động cơ này cũng đáp ứng tiêu chuẩn EU Stage V, tiêu chuẩn có lượng khí thải thấp nhất trên thị trường.

"Việc cấp Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại này chứng tỏ công nghệ động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hydro đang tiếp tục phát triển và trở thành một lựa chọn khả thi cho các ứng dụng hàng hải.

Đối với chủ tàu và nhà khai thác, chứng nhận độc lập là điều cần thiết để xây dựng niềm tin rằng các công nghệ nhiên liệu mới nổi có thể đáp ứng được kỳ vọng của ngành về an toàn, độ tin cậy và hiệu suất hoạt động" - Bà Claudene Sharp-Patel, Giám đốc kỹ thuật toàn cầu của Lloyd's Register, cho biết.

BeHydro khẳng định động cơ không phát thải CO2, oxit nitơ, oxit lưu huỳnh hoặc các hạt muội than, trong khi khí thải chỉ bao gồm hơi nước và không khí.

Đây là một lập luận quan trọng đối với ngành vận tải biển: Trong chiến lược sửa đổi năm 2023, Tổ chức Hàng hải Quốc tế yêu cầu ngành này giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 20% vào năm 2030 so với mức năm 2008, với mục tiêu là 30%.

Trong bối cảnh đó, các công ty khác, bao gồm MAN Energy Solutions và Wärtsilä, cũng đang thử nghiệm hệ thống động cơ đẩy hàng hải chạy bằng hydro, mặc dù thị trường hiện đang tập trung nhiều hơn vào methanol, amoniac và hệ thống hybrid pin.

BeHydro ăn mừng việc được Lloyd's Register phê duyệt động cơ hydro. Ảnh: BeHydro

Đối với BeHydro, chứng nhận đánh dấu sự chuyển đổi từ các dự án trình diễn sang việc giao hàng trong phân khúc truyền thống, nơi thiết bị hiếm khi được đưa vào sử dụng thương mại nếu không có sự chấp thuận từ các tổ chức phân loại.

DNV - Tổ chức đăng ký và phân loại quốc tế được công nhận, của Na Uy - ước tính rằng đến giữa những năm 2030, tỷ lệ đơn đặt hàng cho các tàu chạy bằng nhiên liệu thay thế sẽ tiếp tục tăng, mặc dù việc áp dụng rộng rãi hydro sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giá của nhiên liệu xanh và cơ sở hạ tầng cảng.

Trong trường hợp này, động cơ không sử dụng diesel dường như là một giải pháp công nghệ sạch, nhưng tính kinh tế của nó vẫn cần được chứng minh.