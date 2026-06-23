Heineken vừa làm điều chưa từng có suốt 87 năm, mọi thay đổi sẽ diễn ra vào tháng 10 này

Tập đoàn Heineken vừa chính thức bổ nhiệm ông Rafael Oliveira giữ chức Tổng giám đốc tiếp theo của hãng. Quyết định chấm dứt hoàn toàn giai đoạn thả nổi nhân sự đầy bất ổn tại thượng tầng của nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới.

Trong thông báo phát đi, Heineken cho biết ông Oliveira sẽ chính thức tiếp quản quyền lực từ ngày 1/10 với nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Kể từ cuối tháng 5 vừa qua, chiếc ghế CEO tại Amsterdam vẫn bị bỏ trống sau sự ra đi của ông Dolf van den Brink - người đã khép lại chu kỳ 6 năm dẫn dắt tập đoàn.

Trước khi nhận lời chèo lái Heineken, ông Oliveira từng có hai năm giữ vị trí CEO của tập đoàn trà và cà phê toàn cầu JDE Peet’s - thực thể vừa bị gã khổng lồ Keurig Dr Pepper (KDP) thâu tóm trong một thương vụ bom tấn trị giá 18 tỷ USD vào mùa hè năm ngoái. Trước đó, vị thuyền trưởng này cũng đã dành trọn một thập kỷ rèn giũa bản lĩnh quản trị tại Kraft Heinz.

Hội đồng quản trị của Heineken - tập đoàn hiện chỉ đứng sau AB InBev về sản lượng bia toàn cầu - khẳng định kinh nghiệm trận mạc phong phú của Oliveira là minh chứng đanh thép cho “năng lực dẫn dắt các tập đoàn toàn cầu có cấu trúc phức tạp”. Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực từ nay đến tháng 10, ban điều hành lâm thời sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm quản trị danh mục thương hiệu đồ sộ, bao gồm bia Amstel, Birra Moretti, Desperados và dòng bia lager mang tính biểu tượng trùng tên công ty.

Cuộc chia tay của cựu CEO Van den Brink diễn ra sau một chu kỳ trượt dài về doanh số. Giai đoạn nhậm chức của ông trớ trêu thay lại trùng hợp với thời điểm đại dịch Covid-19 bùng nổ, bóp nghẹt hệ thống quán bar và nhà hàng tại nhiều thị trường trọng điểm suốt nhiều tuần liền. Ngay sau đó, xu hướng thắt chặt chi tiêu do bão lạm phát toàn cầu kết hợp với ý thức bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người tiêu dùng thế hệ mới đã giáng đòn nặng nề lên ngành đồ uống có cồn, dìm sâu doanh thu và giá cổ phiếu của nhiều đại gia sản xuất bia rượu thế giới.

Ông Julien Albertini, Giám đốc danh mục đầu tư tại First Eagle Investments - quỹ nằm trong top 10 cổ đông lớn nhất của Heineken - nhận định: “Sự ra đi của van den Brink dù rất đáng tiếc, nhưng lại mở ra một cơ hội vàng để ban hội đồng quản trị tìm kiếm một người sở hữu một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ”.

Đánh giá về năng lực của tân CEO, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Heineken, ông Peter Wennink, nói: “Rafael Oliveira sở hữu lối tư duy thực thi chiến lược vô cùng kỷ luật cùng một bản lĩnh lãnh đạo mạnh mẽ. Với Rafa, chúng tôi kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc nền tảng của Heineken và tiếp tục hành trình tăng trưởng cân bằng trong dài hạn.”

Được biết, xuyên suốt lịch sử 87 năm kể từ khi trở thành một công ty đại chúng, Heineken chưa từng bổ nhiệm bất kỳ một người ngoài cuộc hoàn toàn nào vào vị trí lãnh đạo tối cao. Trước khi ông Rafael Oliveira chính thức được bổ nhiệm, nội bộ hội đồng quản trị tập đoàn này đã bị chia rẽ sâu sắc giữa hai luồng ý kiến: tiếp tục nâng đỡ gà nhà hay mở cửa đón người ngoài.

Hiện đế chế bia Hà Lan đang phải căng mình chống chọi với xu hướng sụt giảm lượng tiêu thụ bia trên toàn thế giới phương Tây, đúng vào thời điểm chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng liên tục leo thang. Môi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt này đã châm ngòi cho một làn sóng tháo chạy của hàng loạt giám đốc điều hành cấp cao trên khắp ngành công nghiệp đồ uống có cồn toàn cầu, bao gồm cả những ông lớn như Diageo hay Rémy Cointreau.

Ông O’Keefe từ quỹ Artisan nhấn mạnh rằng, để có thể tìm kiếm được mảnh ghép hoàn hảo nhất, Heineken bắt buộc phải thực hiện một cuộc tìm kiếm trên quy mô toàn cầu và trao cho vị tân CEO quyền tự trị tuyệt đối để triển khai chiến lược độc lập của riêng họ.

Theo: WSJ