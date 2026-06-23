Vì sao quả chuối bỗng có nhịp tim khi đeo đồng hồ thông minh?

Trong những ngày gần đây, cộng đồng người dùng thiết bị công nghệ đang lan truyền một thử nghiệm vô cùng kỳ lạ: quấn chiếc đồng hồ thông minh hoặc vòng đeo tay sức khỏe xung quanh trái cây.

Kết quả trả về từ màn hình điện tử khiến không ít người phải giật mình khi các chỉ số nhịp tim liên tục nhảy số. Từ nhịp mạch đập nhanh như đang hoảng loạn của một quả kiwi, cho đến biểu đồ cận kề trạng thái suy tim của một quả chuối, tất cả hiện lên sống động như thể các loại quả này đang sở hữu một linh hồn và một hệ tuần hoàn thực thụ.

Tuy nhiên, giới khoa học đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt những suy đoán hoang đường về khả năng tri giác của nông sản trong căn bếp của bạn. Hiện tượng kỳ dị này hoàn toàn không phải là một phép màu sinh học, mà đơn thuần chỉ là một trò lừa của ánh sáng dựa trên một công nghệ cốt lõi mang tên quang thể tích đồ - hay còn được giới chuyên môn gọi tắt là công nghệ PPG.

Để hiểu được lý do tại sao một quả chuối lại có thể sở hữu nhịp tim lên tới 85 lần mỗi phút, chúng ta cần bóc tách bản chất của công nghệ PPG. Đây là một kỹ thuật y tế không xâm lấn vô cùng quen thuộc, vốn được ứng dụng rộng rãi trong các máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu kẹp đầu ngón tay tại các bệnh viện.

Trên các thiết bị đeo thông minh, công nghệ này hoạt động dựa vào một cụm đèn LED phát sáng liên tục ở mặt dưới của đồng hồ. Khi tim con người co bóp, thể tích máu tại các mao mạch dưới da sẽ thay đổi theo từng nhịp, làm biến đổi lượng ánh sáng bị hấp thụ và phản xạ ngược lại vào cảm biến.

Chính các thuật toán lập trình sẵn trong đồng hồ sẽ phân tích các dao động ánh sáng này để tính toán ra tần số mạch đập của người sử dụng. Thế nhưng, điểm mấu chốt nằm ở chỗ, khi người dùng đặt chiếc đồng hồ lên bề mặt một quả bơ, một quả xuân đào hay một quả chuối, hệ thống cảm biến PPG vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được lập trình mà không hề có khả năng phân biệt giữa da người và vỏ trái cây.

Trào lưu thử nghiệm quấn đồng hồ thông minh xung quanh các loại trái cây (như chuối, kiwi, bơ) cho ra kết quả hiển thị nhịp tim khiến nhiều người bất ngờ. Hiện tượng kỳ lạ này không phải do trái cây có sự sống hay tri giác, mà là kết quả của công nghệ quang thể tích đồ (PPG) được tích hợp trong thiết bị.

Trong môi trường thực tế, bất kỳ một sự rung động nhỏ nào của mặt bàn, một cử động khẽ của không khí hay cấu trúc phản quang tự nhiên của vỏ quả đều có thể tạo ra các biến động ngẫu nhiên trong quá trình hấp thụ và phản xạ ánh sáng.

Thuật toán của chiếc đồng hồ thông minh, với bản tính máy móc của nó, đã lập tức hiểu sai các tín hiệu nhiễu này là sự thay đổi thể tích máu của con người, từ đó chuyển dịch chúng thành các con số nhịp tim giả lập trên màn hình.

Hiện tượng nhận diện sai lệch này thực chất không chỉ giới hạn ở các loại hoa quả. Bất kỳ vật dụng vô tri nào trong ngôi nhà của bạn, nếu có khả năng phản chiếu ánh sáng ở một mức độ nhất định, đều có thể khiến chiếc đồng hồ thông minh hiển thị một biểu đồ nhịp tim giả tạo.

Khám phá vui nhộn này không chỉ mang lại tiếng cười cho người dùng, mà còn là một bài học trực quan sâu sắc về cách thức các công nghệ hiện đại mô phỏng thế giới tự nhiên, đồng thời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc hiểu rõ bản chất khoa học đằng sau những chỉ số công nghệ hàng ngày.