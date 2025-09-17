Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một phụ nữ hôn mê sau khi ăn 21 quả chuối

17-09-2025 - 18:20 PM | Sống

Chuối rất bổ dưỡng, giúp hạ huyết áp và ngăn ngừa táo bón. Tuy nhiên, một phụ nữ đã ăn quá nhiều chuối và bất tỉnh.

Một người phụ nữ đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội Dcard (Đài Loan, Trung Quốc) với tiêu đề "Ngất xỉu vì ăn chuối quá liều". Cô giải thích rằng vì chuối rất rẻ, nên cô đã ăn chuối cho cả ba bữa ăn để tiết kiệm tiền, cuối cùng đã ăn hết 21 quả chuối trong một ngày. Tuy nhiên, tối hôm đó, cô cảm thấy không khỏe và bất tỉnh chỉ một phút sau khi ra khỏi giường, ngã xuống đất. Khi tỉnh dậy, cô bị sưng đầu và đau dữ dội, và đã đi khám, tại đây cô được chẩn đoán bị ngộ độc kali nghiêm trọng.

Chuối rất giàu kali. Một quả chuối cỡ trung bình (khoảng 100-120 gram) chứa khoảng 422 mg kali. Sở Y tế Hồng Kông (Trung Quốc) khuyến nghị lượng kali tiêu thụ hàng ngày là 2.000 mg cho người lớn, nhưng ăn 5 quả chuối mỗi ngày đã vượt quá giới hạn khuyến nghị. Đối với những người khỏe mạnh nói chung, lượng kali dư thừa từ thực phẩm tự nhiên không gây độc hại, vì thận của chúng ta có khả năng điều hòa và bài tiết kali hiệu quả. Tuy nhiên, đối với những người có chức năng thận kém hoặc mắc bệnh thận, những người có thể không thể bài tiết kali dư thừa một cách hiệu quả, lượng kali dư thừa trong cơ thể có thể dẫn đến tăng kali máu, gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim mạch hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Ngay cả nửa quả chuối cũng có thể là quá nhiều.

Tác hại của việc ăn quá nhiều chuối

- Đầy bụng và khó tiêu: Chuối rất giàu pectin và tinh bột kháng, đặc biệt là chuối xanh. Ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa, gây đầy hơi và đau bụng.

- Ảnh hưởng đến sự cân bằng đường ruột: Ăn quá nhiều chất xơ trong thời gian ngắn sẽ phá vỡ sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột và gây hại cho sức khỏe đường tiêu hóa.

- Đường huyết tăng đột biến: Chuối chín có hàm lượng đường cao và chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình (khoảng 51-60). Nếu bệnh nhân tiểu đường ăn quá nhiều cùng một lúc, lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh.

- Lượng calo dư thừa dẫn đến béo phì: Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 105 calo. Nếu bạn không giảm khẩu phần ăn chính khi ăn, lượng calo dư thừa sẽ dễ dàng chuyển hóa thành mỡ, dẫn đến béo phì.

- Tăng kali máu: Người khỏe mạnh có thể bài tiết kali dư thừa một cách tự nhiên, do đó tăng kali máu rất hiếm gặp. Tuy nhiên, những người bị suy thận hoặc suy thận không thể bài tiết kali hiệu quả. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu kali, chẳng hạn như chuối, có thể khiến nồng độ kali trong máu tăng vọt, dẫn đến yếu cơ, nhịp tim không đều và thậm chí là ngừng tim.

- Buồn nôn và tiêu chảy: Chuối cũng rất giàu magie. Ăn quá nhiều có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy và yếu cơ.

Bạn nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

Đối với người lớn khỏe mạnh có chức năng thận bình thường: Nên ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày để cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào như kali và magie. Tốt nhất nên ăn chuối vào các thời điểm khác nhau trong ngày, sáng và chiều, tránh ăn quá nhiều trong thời gian ngắn, gây áp lực lên thận.

Vận động viên và người lao động: Do hoạt động sẽ khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi và mất ion kali, bạn có thể ăn 2-3 quả chuối tùy theo tình trạng để bổ sung năng lượng và chất điện giải.

Người già và trẻ em: Do chức năng tiêu hóa còn yếu nên khuyến cáo không nên ăn quá 1 miếng/ngày.

Người bị bệnh thận hoặc tiểu đường: Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn hoặc đánh giá. Bạn có thể chỉ ăn được nửa miếng hoặc ít hơn mỗi ngày, hoặc thậm chí không ăn gì cả.

Nguồn và ảnh: HK01

Ăn chuối xanh luộc có tốt cho sức khoẻ?

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

