Ăn 4 quả chuối mỗi ngày để "bổ sung kali", người đàn ông nhập viện nguy kịch

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Trương tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Gần đây, ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chân tay yếu sức. Nghĩ rằng cơ thể bị thiếu kali nên ông tự tìm cách bổ sung qua thực phẩm thay vì đi khám.

Sau khi nghe nói chuối chứa nhiều kali, ông bắt đầu ăn đều đặn mỗi ngày từ 3 đến 4 quả với hy vọng cải thiện tình trạng suy nhược.

Tuy nhiên, sau khoảng nửa tháng, sức khỏe của ông không những không khá hơn mà còn trở nên lờ đờ, kiệt sức. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Nồng độ kali tăng nguy hiểm, có thể gây ngừng tim

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu của ông lên tới 7,94 mmol/L, vượt xa mức bình thường từ 3,5–5,5 mmol/L. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tăng kali máu nghiêm trọng – tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ điều trị, kali quá cao sẽ làm rối loạn hoạt động dẫn truyền điện của tim, dễ gây rối loạn nhịp tim, rung thất, thậm chí ngừng tim đột ngột.

Bệnh nhân sau đó được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực, điều trị bằng thuốc kết hợp lọc máu và may mắn qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết với người khỏe mạnh có chức năng thận bình thường, cơ thể có thể đào thải lượng kali dư thừa nên ăn chuối ở mức hợp lý thường không gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, người cao tuổi, bệnh nhân tăng huyết áp dùng thuốc lâu năm hoặc người mắc bệnh thận mạn tính thường có khả năng đào thải kali kém hơn. Nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu kali trong thời gian dài, kali có thể tích tụ trong cơ thể và gây tăng kali máu.

Ngoài chuối, nhiều thực phẩm khác cũng chứa lượng kali cao như cam, sầu riêng, rau bina, khoai tây và các loại hạt. Nhóm có nguy cơ cao cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thường xuyên với số lượng lớn.

Bác sĩ cảnh báo không tự chẩn đoán bệnh

Chuyên gia nhấn mạnh tình trạng mệt mỏi, yếu cơ hay suy nhược không đồng nghĩa với thiếu kali. Đây cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch, nội tiết hoặc thận.

Việc tự ý bổ sung vi chất theo kinh nghiệm truyền miệng có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, người dân nên đi khám để được kiểm tra nguyên nhân thay vì tự điều chỉnh chế độ ăn theo cảm tính.

Theo chinapress