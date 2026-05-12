Thêm 1 lý do vì sao nên ăn chuối mỗi ngày

Chuối từ lâu được biết đến là loại quả quen thuộc, dễ ăn, thường xuất hiện trong thực đơn của người tập luyện thể thao nhờ hàm lượng kali dồi dào. Kali là chất điện giải quan trọng, có vai trò trong cân bằng dịch, dẫn truyền xung thần kinh và co cơ. Tuy nhiên, lợi ích của chuối không chỉ dừng lại ở việc bổ sung năng lượng hay khoáng chất. Theo các chuyên gia tim mạch và dinh dưỡng được tạp chí Parade phỏng vấn, ăn chuối thường xuyên còn có thể giảm mỡ máu. Đây là thông tin đáng chú ý, bởi cholesterol cao kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và bệnh tim.

Vì sao chuối có thể tốt cho mỡ máu?

Ăn chuối thường xuyên giúp giảm mỡ máu.

Bác sĩ Nadim Geloo, chuyên khoa tim mạch can thiệp tại Mỹ, cho biết: “Chuối là một thực phẩm tuyệt vời, góp phần hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh như một phần của chế độ ăn cân bằng”.

Theo bác sĩ Geloo, chuối giàu chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này giúp giảm LDL, tức cholesterol “xấu”, đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp và đưa cholesterol ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Sean Mendez, chuyên gia tim mạch tại NewYork (Mỹ), giải thích rằng chất xơ hòa tan không bị các enzyme tiêu hóa của cơ thể phân giải. Nhờ đó, nó có thể liên kết với acid mật được tạo ra từ cholesterol, giữ chúng lại trong ruột và ngăn quá trình tái hấp thu vào cơ thể. Quá trình này giúp loại bỏ cholesterol, từ đó làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL.

Ngoài ra, chuối vốn là thực phẩm tự nhiên chứa rất ít chất béo bão hòa. Đây cũng là yếu tố có lợi đối với người cần kiểm soát chỉ số mỡ máu.

Chuối chín tới có thể nhiều chất xơ hơn

Không chỉ có chất xơ, chuối còn chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C và nhiều hợp chất thực vật. Bác sĩ Geloo cho biết: “Chuối cũng chứa các chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và nhiều hóa chất thực vật khác nhau, giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm trong cơ thể, cả hai đều có thể liên quan đến các biến chứng liên quan đến cholesterol”.

Gabrielle Gambino, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng người Mỹ, lưu ý rằng chuối chín tới chứa nhiều chất xơ hơn chuối chín kỹ. Vì vậy, nếu muốn tận dụng nhiều chất xơ hòa tan hơn, có thể chọn chuối chưa chín quá mềm.

Nên ăn chuối thế nào để có lợi?

Ăn chuối cùng yến mạch.

Dù có lợi, chuối không nên được ăn quá nhiều vì chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao. Chuyên gia dinh dưỡng Gambino khuyến nghị nên ăn chuối ở mức vừa phải, không quá 1 quả mỗi ngày.

Để tăng lợi ích cho tim mạch, bác sĩ Geloo gợi ý có thể kết hợp chuối với các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Ví dụ, chuối ăn cùng yến mạch giúp bổ sung thêm chất xơ hòa tan, hỗ trợ giảm cholesterol xấu. Chuối kết hợp với các loại hạt cũng là lựa chọn tốt nhờ nhóm thực phẩm này giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và protein.

Có thể thấy, chuối không phải là “thuốc” điều trị mỡ máu, nhưng là một thực phẩm dễ bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày. Khi được dùng đúng lượng, trong một chế độ ăn cân bằng, loại quả này có thể trở thành lựa chọn có lợi cho người muốn chăm sóc sức khỏe tim mạch và kiểm soát cholesterol.