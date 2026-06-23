Ông Trump đưa ra đề xuất đặc biệt liên quan tài sản của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, số tài sản tài chính được giải phóng của Iran có thể được sử dụng để mua thực phẩm độc quyền từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố này ngày 22/6 trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Số tiền được giải phóng sẽ được dùng để mua thực phẩm và thực phẩm sẽ được mua độc quyền từ Mỹ, từ các nông dân của chúng tôi”, RIA Novosti dẫn lời ông Trump.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, số tiền này sẽ được sử dụng để mua đậu nành, ngô và các sản phẩm khác.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung tạm thời cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến dầu mỏ của Iran.

Theo giấy phép này, các giao dịch cần thiết cho việc sản xuất, bán, cung cấp và bốc dỡ dầu mỏ cùng các sản phẩm dầu mỏ của Iran được phép tiến hành đến ngày 21/8. Giấy phép cũng áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến các tàu đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ về việc chấm dứt các hành động thù địch. Văn kiện này giả định hai bên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, ngày 20/6, Iran một lần nữa tuyên bố đóng eo biển Hormuz do chiến dịch của Israel tại Lebanon. Vì lý do này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phá hủy Iran.