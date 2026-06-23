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Chính phủ Belarus lên tiếng nói rõ về “góc khuất” liên quan báo cáo 30 trang đang lan truyền

| | Tài chính quốc tế

Phe đối lập Belarus cảnh báo Ukraine nguy cơ nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko tham chiến.

Nội các Chuyển tiếp Thống nhất Belarus gửi báo cáo cảnh báo Bộ Ngoại giao Ukraine về khả năng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sắp tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Tài liệu dày 30 trang này được Phó Chánh Văn phòng tổ chức trên, ông Pavel Latushka, trao tận tay Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha tại thủ đô Kiev vào ngày 22-6, theo nguồn tin từ United24Media.


Rò rỉ báo cáo 30 trang, Belarus âm thầm chuẩn bị tham chiến? - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin/UPI

Báo cáo cho biết Belarus đang tích trữ các nguồn lực chiến lược, như tăng gấp đôi kho dự trữ nhiên liệu bắt buộc. Ngoài ra, sắc lệnh ngày 15-5 của chính phủ cũng cho phép trưng dụng xe cá nhân để làm xe vận tải quân sự. Thêm nữa, các cuộc tập trận quy mô lớn liên tục trong năm 2026 có thể nhằm thử nghiệm hệ thống động viên quân bị và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao cho các lực lượng an ninh.

Chính phủ Belarus lên tiếng

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov cho biết thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với kênh Belarus-1 mới đây.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin khẳng định nước này không bị cuốn vào cuộc xung đột tại Ukraine, song vẫn đang theo dõi sát diễn biến tình hình.

Theo hãng tin TASS, ông Khrenin cho biết Belarus duy trì một số lực lượng tại khu vực biên giới với Ukraine, nhưng ở mức tối thiểu, nhằm bảo đảm an ninh biên giới quốc gia và phối hợp với lực lượng biên phòng.

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cũng nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột thông qua các hành động khiêu khích sẽ không thành công. Theo ông Volfovich, Belarus luôn ủng hộ hòa bình, sự thận trọng và giải pháp ngoại.

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Theo Huệ Bình

Người Lao động

Từ Khóa:
Belarus

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