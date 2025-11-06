Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Belarus

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố nới lỏng lệnh trừng phạt Belarus (Ảnh: NYT)

Theo đó, Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Belarus chống lại hãng hàng không quốc gia, cho phép các giao dịch liên quan đến máy bay của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Động thái nới lỏng lệnh trừng phạt Belarus mới nhất này thể hiện quá trình cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Belarus sau nhiều năm nỗ lực cô lập Minsk - bao gồm cả áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Lukashenko. Trước đó, Belarus đã trả tự do cho 52 tù nhân sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cải thiện quan hệ với Belarus bằng cách cử nhiều phái đoàn tới Minsk. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Belarus, tìm cách cô lập quốc gia Đông Âu này với lý do ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ gỡ trừng phạt với một số phương tiện bay của Belarus (Ảnh: Reform)

Ông Trump đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine khó khăn hơn ông dự đoán. Tháng 10, Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 4/11 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên.

"Biện pháp trừng phạt mới là cách thức để giảm bớt nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí của Triều Tiên" - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ John Hurley cho biết.

Danh sách trừng phạt trên bao gồm 8 cá nhân đến từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga cùng công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp. và ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên. Toàn bộ cá nhân và thực thể này sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Washington.