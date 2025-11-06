Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Belarus

06-11-2025 - 07:20 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/11 thông báo đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Belarus.

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố nới lỏng lệnh trừng phạt Belarus (Ảnh: NYT)

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố nới lỏng lệnh trừng phạt Belarus (Ảnh: NYT)

Theo đó, Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Belarus chống lại hãng hàng không quốc gia, cho phép các giao dịch liên quan đến máy bay của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Động thái nới lỏng lệnh trừng phạt Belarus mới nhất này thể hiện quá trình cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Belarus sau nhiều năm nỗ lực cô lập Minsk - bao gồm cả áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Lukashenko. Trước đó, Belarus đã trả tự do cho 52 tù nhân sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cải thiện quan hệ với Belarus bằng cách cử nhiều phái đoàn tới Minsk. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Belarus, tìm cách cô lập quốc gia Đông Âu này với lý do ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Belarus- Ảnh 2.

Mỹ gỡ trừng phạt với một số phương tiện bay của Belarus (Ảnh: Reform)

Ông Trump đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine khó khăn hơn ông dự đoán. Tháng 10, Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 4/11 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên.

"Biện pháp trừng phạt mới là cách thức để giảm bớt nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí của Triều Tiên" - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ John Hurley cho biết.

Danh sách trừng phạt trên bao gồm 8 cá nhân đến từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga cùng công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp. và ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên. Toàn bộ cá nhân và thực thể này sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Washington.

Theo Quỳnh Chi

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 'mỏ' đất hiếm 11 triệu tấn, trị giá 8,4 tỷ USD nằm gọn trong đống chất thải

Phát hiện 'mỏ' đất hiếm 11 triệu tấn, trị giá 8,4 tỷ USD nằm gọn trong đống chất thải Nổi bật

Được mua khí đốt Nga với giá cực hời, quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không áp lệnh trừng phạt Moscow để được gia nhập EU

Được mua khí đốt Nga với giá cực hời, quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không áp lệnh trừng phạt Moscow để được gia nhập EU Nổi bật

Trung Quốc đang thắng thế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Trung Quốc đang thắng thế trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

06:49 , 06/11/2025
Trung Quốc đưa ra lời mời gọi táo bạo liên quan đến vàng, Campuchia lập tức hưởng ứng đầu tiên

Trung Quốc đưa ra lời mời gọi táo bạo liên quan đến vàng, Campuchia lập tức hưởng ứng đầu tiên

00:10 , 06/11/2025
Những ngày tươi đẹp đã qua: Xe Trung Quốc đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng

Những ngày tươi đẹp đã qua: Xe Trung Quốc đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng

22:50 , 05/11/2025
Ông Putin ra chỉ thị chiến lược: Tối quan trọng đối với công nghệ hiện đại, bao gồm vũ khí

Ông Putin ra chỉ thị chiến lược: Tối quan trọng đối với công nghệ hiện đại, bao gồm vũ khí

22:15 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên