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Động thái đáng chú ý từ Mỹ quanh dự án kênh đào đang xây dựng của Campuchia

| | Tài chính quốc tế

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng cơ sở hạ tầng cảng dọc theo dự án kênh đào của Campuchia.

Hãng truyền thông Kiripost (Campuchia) ngày 23/6 đưa tin, một lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) cho biết đang thăm dò khả năng đầu tư vào các dự án mở rộng cảng liên quan đến việc phát triển kênh đào của Campuchia, nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng của nước này.

DFC là cơ quan đầu tư quốc tế của Chính phủ Mỹ, cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua các hình thức như cho vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo hiểm rủi ro chính trị, bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ phát triển dự án tại các nước đang phát triển.﻿

Giám đốc Chính sách của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Caroline Vik (thứ hai từ phải sang) tại Lễ ký kết thỏa thuận đầu tư trị giá 100 triệu USD cho Sân bay Quốc tế Techo (Campuchia) vào ngày 22/6/2026. Ảnh: CamNess

Trong một cuộc phỏng vấn với Kiripost, Caroline Vik - Giám đốc Chính sách của DFC - cho biết đã xác định được những cơ hội trong cả việc nâng cấp các cảng hiện có và phát triển các cảng mới dọc theo kênh đào đang được xây dựng của Campuchia.

“Chúng tôi đã xác định được một số cơ hội ngày hôm nay, cả về việc mở rộng các cảng hiện có, cũng như một số cảng mới, đặc biệt là trên kênh đào đang được xây dựng”, bà nói.

Bà Vik cho biết thêm rằng DFC sẽ hợp tác với chính phủ và khu vực tư nhân của Campuchia để đánh giá thêm các dự án và xác định xem nguồn tài trợ của DFC có thể đóng vai trò gì.

“Chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ và khu vực tư nhân [của Campuchia] để tìm hiểu thêm về các dự án cụ thể đó, và xem nguồn tài trợ của DFC có thể hữu ích nhất ở đâu”, bà nói, lưu ý rằng có sự quan tâm mạnh mẽ đến những gì đã được thảo luận.

Theo Kiripost, những phát biểu này của lãnh đạo cấp cao DFC cho thấy khả năng Mỹ tham gia vào một sáng kiến cơ sở hạ tầng lớn đang thu hút sự chú ý của khu vực, trong bối cảnh Washington tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế tại Campuchia.

Bà Vik cho biết DFC đang định vị mình là đối tác lâu dài cho sự phát triển của Campuchia, nhấn mạnh sự sẵn sàng hỗ trợ một loạt các cơ hội đầu tư.

“Chúng tôi muốn là lựa chọn đầu tiên, đối tác tốt nhất của các bạn. Chúng tôi ở đây để phát triển kinh doanh […] để giúp mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế tuyệt vời cho Campuchia”, bà nói thêm.

Ngoài các cảng biển, bà Vik cho biết các ưu tiên đầu tư rộng hơn của DFC bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông và kỹ thuật số, năng lượng, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và khoáng sản quan trọng - những lĩnh vực mà Campuchia được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Theo Kiripost, động thái này cho thấy nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực chiến lược.

Theo Duy Nguyễn

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