Trung Quốc điều tra thông tin tã trẻ em nhiễm hóa chất

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Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc ngày 22/6 cho biết đã phối hợp với cơ quan y tế quốc gia điều tra thông tin liên quan đến tã trẻ em của các nhãn hiệu Huggies, Babycare và Bibabebe.

Trước đó, báo Economic Information Daily của Trung Quốc đưa tin các mẫu tã thuộc 3 nhãn hiệu trên đã cho kết quả dương tính với formamide. Đây là hóa chất có thể gây phát ban, kích ứng da và chóng mặt.

Tuy nhiên, cả 3 nhà sản xuất cho biết kết quả kiểm tra lại do đơn vị độc lập thực hiện không phát hiện formamide trong sản phẩm.

Tã và đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh. (Ảnh: iStock)

Hãng Huggies ngày 21/6 tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với những thông tin mà hãng cho là sai lệch, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết kết quả điều tra sẽ được công bố kịp thời, nhưng chưa nêu thời điểm cụ thể.

Hiện chưa rõ những sản phẩm bị phản ánh chứa hóa chất độc hại có được bán tại thị trường nước ngoài hay không.

Các vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm dành cho trẻ em đặc biệt được quan tâm tại Trung Quốc. Năm 2008, khoảng 300.000 trẻ em tại nước này đã mắc bệnh do sử dụng sữa bột nhiễm độc.