Cuộc chuyển giao quyền lực tại Apple

Ông Tim Cook sẽ chính thức thôi giữ chức CEO từ ngày 1/9/2026. (Ảnh: AFP)

Tập đoàn công nghệ Apple vừa chính thức công bố quyết định chuyển giao quyền lực cấp cao nhất khi Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook sẽ rời vị trí sau 15 năm lãnh đạo, nhường lại vai trò cho John Ternus. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của "Táo khuyết", diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt về trí tuệ nhân tạo (AI).

Dấu mốc khép lại 15 năm lãnh đạo của Tim Cook

Theo thông báo từ Apple, ông Tim Cook sẽ chính thức thôi giữ chức CEO từ ngày 1/9/2026 và chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành. Người kế nhiệm là ông John Ternus - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, một lãnh đạo kỳ cựu đã có hơn hai thập kỷ gắn bó với tập đoàn. Quyết định chuyển giao đã được Hội đồng quản trị Apple thông qua, sau quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm trong khuôn khổ chiến lược kế nhiệm. Theo Apple, quá trình bàn giao sẽ diễn ra theo lộ trình, trong đó ông Ternus sẽ phối hợp chặt chẽ với ông Cook trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi chính thức đảm nhiệm cương vị CEO.

Trong tuyên bố công bố quyết định, ông Tim Cook nhấn mạnh John Ternus là người hội tụ đầy đủ phẩm chất của một nhà lãnh đạo công nghệ hiện đại, với tư duy kỹ sư, tinh thần đổi mới và khả năng dẫn dắt tổ chức bằng sự chính trực. Ông khẳng định đây là lựa chọn phù hợp để đưa Apple bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Gia nhập Apple từ năm 2001, John Ternus đã từng bước trưởng thành trong bộ phận kỹ thuật phần cứng - lĩnh vực cốt lõi tạo nên sức mạnh của tập đoàn. Ông đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng từ năm 2013 và trở thành thành viên ban điều hành cấp cao vào năm 2021. Trong thời gian này, ông trực tiếp giám sát phát triển hàng loạt sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods và Apple Vision Pro. Việc bổ nhiệm một lãnh đạo xuất thân từ kỹ thuật phần cứng được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Apple đang điều chỉnh chiến lược, quay trở lại nhấn mạnh vào năng lực công nghệ cốt lõi trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Cùng với sự thay đổi ở vị trí CEO, Apple cũng tiến hành điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo khi ông Johny Srouji được giao đảm nhiệm vai trò Giám đốc phần cứng, phụ trách toàn bộ các hoạt động liên quan đến công nghệ và kỹ thuật phần cứng của tập đoàn. Trong khi đó, ông Arthur Levinson - người giữ chức Chủ tịch không điều hành trong suốt 15 năm - sẽ chuyển sang vai trò Giám đốc độc lập trưởng.

Quyết định chuyển giao khép lại 15 năm lãnh đạo của Tim Cook - người kế nhiệm Steve Jobs từ năm 2011. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Cook đã đưa Apple trở thành một trong những tập đoàn giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường đạt khoảng 4.000 tỷ USD tại thời điểm công bố chuyển giao.

Dưới sự điều hành của ông Cook, Apple không chỉ duy trì thành công của iPhone mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như thiết bị đeo và điện toán không gian. Các sản phẩm như Apple Watch, AirPods và Vision Pro đã góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái, trong khi mảng dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đạt doanh thu hơn 100 tỷ USD mỗi năm. Tổng doanh thu của Apple trong năm tài chính 2025 vượt 416 tỷ USD, phản ánh quy mô và hiệu quả hoạt động vượt trội.

Khác với phong cách lãnh đạo mang tính đột phá của Steve Jobs, Tim Cook được đánh giá là nhà quản trị xuất sắc, với khả năng tối ưu chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững. Việc ông chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành được cho là nhằm đảm bảo sự ổn định chiến lược trong giai đoạn chuyển giao.

Thách thức AI và bài toán đổi mới

Bước vào cương vị CEO, John Ternus sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng có, trong đó nổi bật là cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang định hình lại toàn bộ ngành công nghệ toàn cầu. Trong những năm gần đây, Apple bị cho là chậm chân trong lĩnh vực AI tạo sinh so với các đối thủ như Google và Microsoft. Trợ lý ảo Siri - một trong những sản phẩm AI đầu tiên của Apple - chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dùng trong bối cảnh các chatbot thông minh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trước áp lực này, Apple đã tiến hành tái cấu trúc bộ phận AI, đồng thời tuyển dụng các chuyên gia từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn. Đáng chú ý, Apple định hướng phát triển AI theo hướng tích hợp trực tiếp trên thiết bị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế về hệ sinh thái phần cứng và bảo mật dữ liệu - những yếu tố vốn là thế mạnh truyền thống của Apple. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu John Ternus có thể tạo ra những sản phẩm mang tính cách mạng như iPhone - thiết bị từng thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với công nghệ.

Ông John Ternus (Ảnh: AFP)

Một số chuyên gia cho rằng, để khẳng định dấu ấn cá nhân, ông Ternus cần tạo ra một "khoảnh khắc đột phá" tương tự như khẩu hiệu nổi tiếng "One more thing" từng gắn liền với Steve Jobs. Trong bối cảnh đó, ý tưởng hồi sinh dòng máy nghe nhạc iPod - biểu tượng một thời của Apple - đang được nhắc đến như một khả năng đáng chú ý.

Dù Apple đã ngừng sản xuất iPod từ nhiều năm trước, thị trường máy nghe nhạc MP3 độc lập vẫn tồn tại với một nhóm người dùng nhất định. Xu hướng hiện nay cho thấy một bộ phận người tiêu dùng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến và dịch vụ phát nhạc trực tuyến, thay vào đó quay trở lại với việc sở hữu và quản lý nội dung cá nhân.

Các thiết bị nghe nhạc hiện đại có thể cung cấp chất lượng âm thanh cao, dung lượng lưu trữ lớn và hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh không nén - những yếu tố mà điện thoại thông minh chưa hoàn toàn đáp ứng. Trong bối cảnh đó, việc Apple tái tham gia thị trường này - nếu được triển khai - có thể mở ra một phân khúc mới, dù quy mô không lớn nhưng mang giá trị thương hiệu cao.

Bên cạnh đó, Apple cũng đối mặt với áp lực duy trì tăng trưởng trong bối cảnh iPhone vẫn là nguồn doanh thu chủ lực, trong khi chưa xuất hiện sản phẩm mới có khả năng tạo đột phá tương đương. Việc mất vị trí công ty giá trị nhất thế giới vào tay các doanh nghiệp công nghệ tập trung vào AI càng làm gia tăng sức ép đối với ban lãnh đạo mới.

Việc lựa chọn một CEO xuất thân từ kỹ thuật phần cứng được nhiều chuyên gia đánh giá là tín hiệu cho thấy Apple có thể theo đuổi chiến lược tích hợp sâu giữa phần cứng và phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Thay vì cạnh tranh trực diện trong cuộc đua chatbot, Apple có thể tập trung vào việc nhúng AI vào các thiết bị như iPhone, Mac hay iPad, từ đó tạo ra trải nghiệm liền mạch và khác biệt.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng John Ternus không phải là người có xu hướng mạo hiểm, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tạo ra những bước đột phá mang tính cách mạng - yếu tố từng làm nên thương hiệu Apple trong quá khứ. Dù vậy, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phức tạp và cạnh tranh khốc liệt, một cách tiếp cận thận trọng, dựa trên nền tảng kỹ thuật vững chắc cũng có thể là lựa chọn phù hợp để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Cuộc chuyển giao quyền lực tại Apple vì vậy không chỉ là sự thay đổi về nhân sự, mà còn phản ánh quá trình tái định hình chiến lược của một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Từ kỷ nguyên của Steve Jobs với những đột phá mang tính cách mạng, đến thời Tim Cook với sự tối ưu và mở rộng quy mô, Apple đang bước vào giai đoạn mới dưới sự dẫn dắt của John Ternus - nơi năng lực công nghệ và khả năng thích ứng sẽ đóng vai trò quyết định.



