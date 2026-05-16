Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m

Theo Anh Thư | 16-05-2026 - 12:16 PM | Tài chính quốc tế

Quái vật Nagatitan chaiyaphumensis sống vào đầu kỷ Phấn Trắng ở khu vực nay là miền Đông Bắc Thái Lan.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các nhà cổ sinh vật học vừa xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mà họ đặt danh pháp là Nagatitan chaiyaphumensis, có nghĩa là "Thần rắn Naga khổng lồ ở Chaiyaphum".

Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m - Ảnh 1.

Vẻ ngoài của quái vật tiền sử Nagatitan chaiyaphumensis - Ảnh đồ họa: Patchanop Boonsai

Sinh vật này thuộc về họ Euhelopodidae trong nhánh nhỏ Somphospondyli có đốt sống xốp. Nhánh này thuộc về một nhánh lớn hơn gọi là "dạng thằn lằn hộ pháp" - Titanosauriformes - của dòng dõi nổi tiếng Sauropoda (khủng long chân thằn lằn).

Như các loài khủng long chân thằn lằn khác, con vật này được tái hiện với chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.

Theo nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Thitiwoot (Perth) Sethapanichsakul từ University College London (Anh), loài quái vật cổ đại này có thân hình dài đến 27 m và nặng 25-28 tấn khi còn sống, biến nó thành loài khủng long lớn nhất từng được khai quật ở Đông Nam Á.

Hóa thạch của Nagatitan chaiyaphumensis được khai quật từ hệ tầng Khok Kruat ở tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan, trong lớp trầm tích có niên đại lên tới 113 triệu tuổi, tức thuộc thế Phấn Trắng sớm của kỷ Phấn Trắng.

“Chúng tôi gọi Nagatitan chaiyaphumensis là "người khổng lồ cuối cùng" của Thái Lan. Vì nó được phát hiện trong tầng đá chứa hóa thạch khủng long trẻ nhất của Thái Lan" - tác giả Sethapanichsakul nói.

Các lớp đá trẻ hơn được hình thành vào cuối thời đại khủng long - tức cuối kỷ Phấn Trắng - ở khu vực này khó lòng chứa xương khủng long bởi khu vực này khi đó đã hóa thành một vùng biển nông.

Vì vậy, con quái vật này có thể là loài khủng long chân thằn lằn cỡ lớn cuối cùng hoặc gần đây nhất được tìm thấy ở Đông Nam Á.

"Việc phát hiện ra Nagatitan chaiyaphumensis mở rộng sự đa dạng đã biết của các loài khủng long chân thằn lằn ở Đông Nam Á và cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về địa lý sinh học của nhóm Titanosauriform trong khu vực" - các tác giả nói với Sci-News.

"Quái vật lửa" cực nguy hiểm được “nạp đạn” ngoài khơi Nhật Bản

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến

Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến Nổi bật

Nga báo tin buồn chưa từng có kể từ năm 2023

Nga báo tin buồn chưa từng có kể từ năm 2023 Nổi bật

Chính phủ một nước EU sụp đổ

Chính phủ một nước EU sụp đổ

12:00 , 16/05/2026
"Bảo tướng vận thái" - Bộ bát đĩa sứ giá 76 triệu đồng đặc biệt dùng trong quốc yến thiết đãi ông Trump

"Bảo tướng vận thái" - Bộ bát đĩa sứ giá 76 triệu đồng đặc biệt dùng trong quốc yến thiết đãi ông Trump

11:41 , 16/05/2026
“Lạm phát” 150.000 trợ lý ảo: Khi AI trở thành gánh nặng đốt tiền của doanh nghiệp, chi phí token tăng vọt

“Lạm phát” 150.000 trợ lý ảo: Khi AI trở thành gánh nặng đốt tiền của doanh nghiệp, chi phí token tăng vọt

11:14 , 16/05/2026
Kính chắn gió buồng lái Boeing 737-700 của hãng hàng không nổi tiếng bất ngờ nứt vỡ khi đang bay ở độ cao 11.000m

Kính chắn gió buồng lái Boeing 737-700 của hãng hàng không nổi tiếng bất ngờ nứt vỡ khi đang bay ở độ cao 11.000m

10:50 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên